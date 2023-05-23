Медицинские профосмотры будущих молодоженов могут ввести в Казахстане

Здравоохранение
73

В Казахстане по аналогии ряда зарубежных стран предлагают ввести паспорт здоровья семейных пар, который предполагает прохождение комплексного медицинского обследования будущих молодоженов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

В проекте Концепции по охране здоровья матери и ребенка «Каждая женщина – каждый ребенок» предусмотрена разработка и реализация проекта «Паспорт здоровья семейных пар», который предполагает добровольные профилактические осмотры девушек и юношей до вступления в брак.

Цель реализации проекта – выявление некоторых заболеваний, имеющих наибольшее влияние на развитие материнской смертности, сохранение и укрепление репродуктивного и соматического здоровья молодых, своевременное раннее выявление генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, и ранее начало лечения до планирования беременности.

«В Казахстане 58,7% случаев младенческой смертности – это недоношенные дети, родившиеся с массой тела менее 2 500 граммов; 46% всех случаев материнской смертности обусловлены различными хроническими заболеваниями женщины.

Кроме того, существует проблема распространения инфекций, передающихся половым путем, которые также влияют на состояние здоровья человека и здоровье будущего потомства. Так, 74,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане обусловлено половым путем передачи, а распространенность трех основных ИППП – сифилиса, гонореи и трихомониаза – в 3-3,5 раза выше данных официальной статистики», – обосновали в Минздраве.

Анализ международного опыта показал, что во многих странах мира внедрено добрачное медицинское обследование.

Есть 3 предпосылки медицинского характера, ставшие целями добрачного медицинского обследования.

«Влияние на общественное здоровье, когда добрачное медицинское обследование позволяет выявить некоторые заболевания, оказывающие сильное влияние на систему здравоохранения.

Добрачные медицинские чекапы позволяют предотвратить ухудшения здоровья будущих супругов и рождение нездорового потомства.

Выбор заболеваний для добрачного обследования был продиктован возможностью предотвращения или лечения возможного заболевания. Среди подобных заболеваний распространены: талассемия, серповидно-клеточная анемия, ВИЧ, гепатиты Б и С, краснуха, сифилис и другие заболевания, передаваемые половым путем», – перечислили в ведомстве.

 

#здравоохранение #Минздрав #семья #общество #медосмотр #молодожены

Популярное

Все
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Не напрасно называют Север классным…
Шымкенткам не было равных
Прокуроры устали от долевого строительства
В области Улытау вновь выбирают лучший эскиз герба области
Сельхозтоваропроизводители Каратальского района области Жетысу жалуются на проволочки при получении субсидий
Гримасы госзакупок: швабра по цене в 1,9 млн тенге
Добро пожаловать в очередь!
Аграрии ВКО просят убрать ограничения на вывоз семян подсолнечника
«Арасан»: туристов ждем, но есть проблемы
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 мая 2023 года №16-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 15-НП
Акимы ответят за воду
Устояли в геополитическом шторме
Цель оправдывает средства?
Сотая победа Гвардиолы
Кто научит учителя?
Госслужба – это общение с людьми
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Вокруг да около науки
Осужденная совершила побег в Алматинской области
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Инновационное отделение открыли в больнице Астаны
Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – вид…
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больн…
Премьер поручил ускорить работу по созданию системы "Е-Денс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]