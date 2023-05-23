Медицинские профосмотры будущих молодоженов могут ввести в Казахстане

В Казахстане по аналогии ряда зарубежных стран предлагают ввести паспорт здоровья семейных пар, который предполагает прохождение комплексного медицинского обследования будущих молодоженов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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В проекте Концепции по охране здоровья матери и ребенка «Каждая женщина – каждый ребенок» предусмотрена разработка и реализация проекта «Паспорт здоровья семейных пар», который предполагает добровольные профилактические осмотры девушек и юношей до вступления в брак.

Цель реализации проекта – выявление некоторых заболеваний, имеющих наибольшее влияние на развитие материнской смертности, сохранение и укрепление репродуктивного и соматического здоровья молодых, своевременное раннее выявление генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, и ранее начало лечения до планирования беременности.

«В Казахстане 58,7% случаев младенческой смертности – это недоношенные дети, родившиеся с массой тела менее 2 500 граммов; 46% всех случаев материнской смертности обусловлены различными хроническими заболеваниями женщины.

Кроме того, существует проблема распространения инфекций, передающихся половым путем, которые также влияют на состояние здоровья человека и здоровье будущего потомства. Так, 74,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане обусловлено половым путем передачи, а распространенность трех основных ИППП – сифилиса, гонореи и трихомониаза – в 3-3,5 раза выше данных официальной статистики», – обосновали в Минздраве.

Анализ международного опыта показал, что во многих странах мира внедрено добрачное медицинское обследование.

Есть 3 предпосылки медицинского характера, ставшие целями добрачного медицинского обследования.

«Влияние на общественное здоровье, когда добрачное медицинское обследование позволяет выявить некоторые заболевания, оказывающие сильное влияние на систему здравоохранения.

Добрачные медицинские чекапы позволяют предотвратить ухудшения здоровья будущих супругов и рождение нездорового потомства.

Выбор заболеваний для добрачного обследования был продиктован возможностью предотвращения или лечения возможного заболевания. Среди подобных заболеваний распространены: талассемия, серповидно-клеточная анемия, ВИЧ, гепатиты Б и С, краснуха, сифилис и другие заболевания, передаваемые половым путем», – перечислили в ведомстве.