Мефедрон на 20 млн тенге изъяли у крупных наркосбытчиков в Семее

Как уточняется, в результате длительной разработки и комплекса ОПМ полиция при силовой поддержке спецподразделения в Семее пресекла деятельность крупных сбытчиков «синтетики».

— Сотрудники департамента полиции области Абай при обыске места жительства задержанных обнаружили и изъяли психотропное вещество «мефедрон» весом более 500 грамм. Также были изъяты мобильные телефоны с подтверждением причастности подозреваемых к криминальному бизнесу.

Таким образом не допущено в незаконный оборот более 1500 разовых доз для наркопотребления. Их предварительная стоимость на черном рынке оценивается на сумму более 20 миллионов тенге, — детализировали в правоохранительных органах.