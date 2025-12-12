Промышленность

как драйвер успеха

Шымкент уверенно подтверж­дает статус нового центра экономической силы Казахстана. По итогам года мегаполис занял второе место в республике по темпам макроэкономического роста – результат, который стал главным акцентом отчета акима города Габита Сыздыкбекова на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Динамика показывает: город не просто развивается, он вырабатывает собственную модель устойчивого роста, ориентированную на промышленность, инвестиции и качество городской среды.

В основе успеха – системное развитие обрабатывающей промышленности. Этот сектор остается ключевым драйвером роста. Габит Сыздыкбеков отметил, что промышленность не просто увеличивает объемы выпуска – она становится все более высокотехнологичной, а структура выпускаемой продукции – разнообразнее.

За три года в Шымкенте открыты десятки предприятий, созданы тысячи рабочих мест, а город вышел на качественно новый уровень промышленной инфраструктуры. Формируется крупный пул будущих производств – от химической промышленности до агротехнологических комплексов.

Среди значимых проектов – современные тепличные хозяйства международных компаний, высокотехнологичные линии по выпуску промышленных материалов и энергообъекты нового поколения, включая строительство установки по выработке электроэнергии из твердых бытовых отходов. Такие объекты не только обеспечат рабочие места, но и станут основой для новых экс­портных возможностей города.

Инвестиционная привлекательность

Аким отметил, что привлечение инвестиций – одно из ключевых поручений Президента, и Шымкент демонстрирует успешное исполнение этой задачи.

За последние годы в экономику мегаполиса привлечены крупные суммы капитала, причем основной их объем обеспечен частными инвесторами – чем не индикатор доверия к инвестиционному климату города?

Сформированный портфель проектов на ближайшие годы включает более двух сотен инициа­тив. Они дадут тысячам горожан новые рабочие места, расширят налоговую базу, соз­дадут устойчивые точки роста на десятилетие вперед.

Город укрепляет сотрудничество с международными компаниями: турецкими, польскими, китайскими партнерами. Ведется строительство крупнейших теп­личных комплексов, современных производств в сфере нефтехимии и переработки, объектов энергетики. Шымкент постепенно превращается в один из самых привлекательных экономических хабов южного региона.

Без трехсменки

Социальная сфера развивается­ не менее успешно. Одним из важнейших достижений года стало полное решение проблемы трехсменных школ. Этот воп­рос годами был насущным для мегаполиса, и сегодня он закрыт благодаря вводу новых образовательных объектов в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

Помимо строительства новых школ, в городе проведен капитальный ремонт в ряде школ, построены дополнительные корпуса, внедряются современные инструменты управления сферой образования. Цифровизация школ в Шымкенте становится многоуровневой: интеллектуальная система «Айкын» обеспечивает мониторинг безопасности и участия детей в учебном процессе, система «социальный кошелек» делает процесс предос­тавления бесплатного питания полностью прозрачным, ваучерная система в дополнительном образовании открыла дос­туп к творческим и спортивным кружкам для каждого ребенка, а сис­тема Qarqyn минимизирует коррупционные риски и делает распределение средств максимально прозрачным.

Отдельное внимание уделено созданию условий для отдыха и оздоровления детей. Бывшая президентская резиденция, расположенная в дендропарке, пре­образована в современный лагерь, который уже передан в систему образования. Это один из редких примеров, когда объект такого уровня становится социальным ресурсом для детей региона.

Инфраструктура и открытый диалог с жителями

Инженерная инфраструктура города переживает период­ ускоренного обновления и расширения. Одно из наиболее впечатляющих достижений – резкое увеличение числа освещенных улиц. Если еще недавно город оставался недостаточно освещенным, то теперь комп­лексные работы позволили увеличить охват в разы, и уже нынче Шымкент выйдет на показатель, который ранее казался недостижимым, – полное освещение всех улиц.

По словам акима, задача освещения – это не просто благоустройство, а безопасность, повышение комфорта и создание современного облика города. Параллельно проведена пас­портизация дорожной сети – инструмент, позволяющий сис­темно планировать ремонт и строительство дорог на годы вперед.

Эти изменения формируют новый стандарт городской инфраструктуры. За последние годы заметно усилилось внимание к обеспечению жителей базовыми коммунальными услугами – водой, электричеством, газом и отоплением. Основная тенденция – переход от точечных решений к системному модернизационному курсу.

Город последовательно расширяет сеть водоснабжения, подключая к централизованной системе ранее удаленные и малообеспеченные населенные пунк­ты. Одновременно проводится серьезная работа по укреплению энергетической надежности: вводятся новые и модернизируются существующие подстанции, что позволяет минимизировать перебои и обеспечивать устойчивость энергоснабжения для растущего числа горожан и производств.

Не менее динамично разви­вается газовая инфраструктура. В работу внедряются современные диагностические технологии, поз­воляющие заранее выявлять и устранять риски. Это повышает безопасность и снижает затраты на обслуживание.

Отдельное направление – модернизация системы теплоснабжения с использованием высокоточных методов диагностики и плановое обновление котельных. Такой подход создает основу для более экономичной и надежной работы тепловых сетей.

Главный вектор развития – переход к современной, технологичной и устойчивой инженерной инфраструктуре, способной поддержать рост города и привлечь новые инвестиции. Шымкент планомерно внедряет принципы «слышащего государства». Одно из самых востребованных ново­введений – проект предложений через QR-код.

В общественных пространствах, автобусах, на остановках поя­вились QR-коды, через которые любой житель может отправить предложение по развитию города. Система стала удобным инструментом коммуникации между населением и акиматом, а поступающие идеи формируют­ дополнительный источник решений, основанных на реальных потребностях горожан.

Габит Сыздыкбеков подчеркивает: многие инициативы, осуществляемые сегодня, родились именно в рамках обратной связи. Проект стал механизмом вовлечения горожан в управление мегаполисом, укрепил доверие между обществом и властью.

По итогам года Шымкент демонстрирует значительный экономический рост, социальные достижения и масштабные инфраструктурные перемены.

Город выходит в число нацио­нальных лидеров по темпам развития, при этом делает ставку не только на экономику, но и на качество жизни, безопасность, открытость власти и участие каждого жителя в будущем мегаполиса.

Шымкент действительно превращается в город новых стандартов – динамичный, современный и уверенно смотрящий вперед.