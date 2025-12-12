Мегаполис, меняющий стандарты развития Итоги года 12 декабря 2025 г. 3:40 12 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Шымкент – второй в республике по темпам макроэкономического роста фото пресс-службы СЦК Промышленность как драйвер успеха Шымкент уверенно подтверждает статус нового центра экономической силы Казахстана. По итогам года мегаполис занял второе место в республике по темпам макроэкономического роста – результат, который стал главным акцентом отчета акима города Габита Сыздыкбекова на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Динамика показывает: город не просто развивается, он вырабатывает собственную модель устойчивого роста, ориентированную на промышленность, инвестиции и качество городской среды. В основе успеха – системное развитие обрабатывающей промышленности. Этот сектор остается ключевым драйвером роста. Габит Сыздыкбеков отметил, что промышленность не просто увеличивает объемы выпуска – она становится все более высокотехнологичной, а структура выпускаемой продукции – разнообразнее. За три года в Шымкенте открыты десятки предприятий, созданы тысячи рабочих мест, а город вышел на качественно новый уровень промышленной инфраструктуры. Формируется крупный пул будущих производств – от химической промышленности до агротехнологических комплексов. Среди значимых проектов – современные тепличные хозяйства международных компаний, высокотехнологичные линии по выпуску промышленных материалов и энергообъекты нового поколения, включая строительство установки по выработке электроэнергии из твердых бытовых отходов. Такие объекты не только обеспечат рабочие места, но и станут основой для новых экспортных возможностей города. Инвестиционная привлекательность Аким отметил, что привлечение инвестиций – одно из ключевых поручений Президента, и Шымкент демонстрирует успешное исполнение этой задачи. За последние годы в экономику мегаполиса привлечены крупные суммы капитала, причем основной их объем обеспечен частными инвесторами – чем не индикатор доверия к инвестиционному климату города? Сформированный портфель проектов на ближайшие годы включает более двух сотен инициатив. Они дадут тысячам горожан новые рабочие места, расширят налоговую базу, создадут устойчивые точки роста на десятилетие вперед. Город укрепляет сотрудничество с международными компаниями: турецкими, польскими, китайскими партнерами. Ведется строительство крупнейших тепличных комплексов, современных производств в сфере нефтехимии и переработки, объектов энергетики. Шымкент постепенно превращается в один из самых привлекательных экономических хабов южного региона. Без трехсменки Социальная сфера развивается не менее успешно. Одним из важнейших достижений года стало полное решение проблемы трехсменных школ. Этот вопрос годами был насущным для мегаполиса, и сегодня он закрыт благодаря вводу новых образовательных объектов в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Помимо строительства новых школ, в городе проведен капитальный ремонт в ряде школ, построены дополнительные корпуса, внедряются современные инструменты управления сферой образования. Цифровизация школ в Шымкенте становится многоуровневой: интеллектуальная система «Айкын» обеспечивает мониторинг безопасности и участия детей в учебном процессе, система «социальный кошелек» делает процесс предоставления бесплатного питания полностью прозрачным, ваучерная система в дополнительном образовании открыла доступ к творческим и спортивным кружкам для каждого ребенка, а система Qarqyn минимизирует коррупционные риски и делает распределение средств максимально прозрачным. Отдельное внимание уделено созданию условий для отдыха и оздоровления детей. Бывшая президентская резиденция, расположенная в дендропарке, преобразована в современный лагерь, который уже передан в систему образования. Это один из редких примеров, когда объект такого уровня становится социальным ресурсом для детей региона. Инфраструктура и открытый диалог с жителями Инженерная инфраструктура города переживает период ускоренного обновления и расширения. Одно из наиболее впечатляющих достижений – резкое увеличение числа освещенных улиц. Если еще недавно город оставался недостаточно освещенным, то теперь комплексные работы позволили увеличить охват в разы, и уже нынче Шымкент выйдет на показатель, который ранее казался недостижимым, – полное освещение всех улиц. По словам акима, задача освещения – это не просто благоустройство, а безопасность, повышение комфорта и создание современного облика города. Параллельно проведена паспортизация дорожной сети – инструмент, позволяющий системно планировать ремонт и строительство дорог на годы вперед. Эти изменения формируют новый стандарт городской инфраструктуры. За последние годы заметно усилилось внимание к обеспечению жителей базовыми коммунальными услугами – водой, электричеством, газом и отоплением. Основная тенденция – переход от точечных решений к системному модернизационному курсу. Город последовательно расширяет сеть водоснабжения, подключая к централизованной системе ранее удаленные и малообеспеченные населенные пункты. Одновременно проводится серьезная работа по укреплению энергетической надежности: вводятся новые и модернизируются существующие подстанции, что позволяет минимизировать перебои и обеспечивать устойчивость энергоснабжения для растущего числа горожан и производств. Не менее динамично развивается газовая инфраструктура. В работу внедряются современные диагностические технологии, позволяющие заранее выявлять и устранять риски. Это повышает безопасность и снижает затраты на обслуживание. Отдельное направление – модернизация системы теплоснабжения с использованием высокоточных методов диагностики и плановое обновление котельных. Такой подход создает основу для более экономичной и надежной работы тепловых сетей. Главный вектор развития – переход к современной, технологичной и устойчивой инженерной инфраструктуре, способной поддержать рост города и привлечь новые инвестиции. Шымкент планомерно внедряет принципы «слышащего государства». Одно из самых востребованных нововведений – проект предложений через QR-код. В общественных пространствах, автобусах, на остановках появились QR-коды, через которые любой житель может отправить предложение по развитию города. Система стала удобным инструментом коммуникации между населением и акиматом, а поступающие идеи формируют дополнительный источник решений, основанных на реальных потребностях горожан. Габит Сыздыкбеков подчеркивает: многие инициативы, осуществляемые сегодня, родились именно в рамках обратной связи. Проект стал механизмом вовлечения горожан в управление мегаполисом, укрепил доверие между обществом и властью. По итогам года Шымкент демонстрирует значительный экономический рост, социальные достижения и масштабные инфраструктурные перемены. Город выходит в число национальных лидеров по темпам развития, при этом делает ставку не только на экономику, но и на качество жизни, безопасность, открытость власти и участие каждого жителя в будущем мегаполиса. Шымкент действительно превращается в город новых стандартов – динамичный, современный и уверенно смотрящий вперед. #Шымкент #итоги #брифинг #СЦК