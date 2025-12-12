Мегаполис, меняющий стандарты развития

Итоги года
12
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкент – второй в республике по темпам макроэкономического роста

фото пресс-службы СЦК

Промышленность
как драйвер успеха

Шымкент уверенно подтверж­дает статус нового центра экономической силы Казахстана. По итогам года мегаполис занял второе место в республике по темпам макроэкономического роста – результат, который стал главным акцентом отчета акима города Габита Сыздыкбекова на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Динамика показывает: город не просто развивается, он вырабатывает собственную модель устойчивого роста, ориентированную на промышленность, инвестиции и качество городской среды.

В основе успеха – системное развитие обрабатывающей промышленности. Этот сектор остается ключевым драйвером роста. Габит Сыздыкбеков отметил, что промышленность не просто увеличивает объемы выпуска – она становится все более высокотехнологичной, а структура выпускаемой продукции – разнообразнее.

За три года в Шымкенте открыты десятки предприятий, созданы тысячи рабочих мест, а город вышел на качественно новый уровень промышленной инфраструктуры. Формируется крупный пул будущих производств – от химической промышленности до агротехнологических комплексов.

Среди значимых проектов – современные тепличные хозяйства международных компаний, высокотехнологичные линии по выпуску промышленных материалов и энергообъекты нового поколения, включая строительство установки по выработке электроэнергии из твердых бытовых отходов. Такие объекты не только обеспечат рабочие места, но и станут основой для новых экс­портных возможностей города.

Инвестиционная привлекательность

Аким отметил, что привлечение инвестиций – одно из ключевых поручений Президента, и Шымкент демонстрирует успешное исполнение этой задачи.

За последние годы в экономику мегаполиса привлечены крупные суммы капитала, причем основной их объем обеспечен частными инвесторами – чем не индикатор доверия к инвестиционному климату города?

Сформированный портфель проектов на ближайшие годы включает более двух сотен инициа­тив. Они дадут тысячам горожан новые рабочие места, расширят налоговую базу, соз­дадут устойчивые точки роста на десятилетие вперед.

Город укрепляет сотрудничество с международными компаниями: турецкими, польскими, китайскими партнерами. Ведется строительство крупнейших теп­личных комплексов, современных производств в сфере нефтехимии и переработки, объектов энергетики. Шымкент постепенно превращается в один из самых привлекательных экономических хабов южного региона.

Без трехсменки

Социальная сфера развивается­ не менее успешно. Одним из важнейших достижений года стало полное решение проблемы трехсменных школ. Этот воп­рос годами был насущным для мегаполиса, и сегодня он закрыт благодаря вводу новых образовательных объектов в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

Помимо строительства новых школ, в городе проведен капитальный ремонт в ряде школ, построены дополнительные корпуса, внедряются современные инструменты управления сферой образования. Цифровизация школ в Шымкенте становится многоуровневой: интеллектуальная система «Айкын» обеспечивает мониторинг безопасности и участия детей в учебном процессе, система «социальный кошелек» делает процесс предос­тавления бесплатного питания полностью прозрачным, ваучерная система в дополнительном образовании открыла дос­туп к творческим и спортивным кружкам для каждого ребенка, а сис­тема Qarqyn минимизирует коррупционные риски и делает распределение средств максимально прозрачным.

Отдельное внимание уделено созданию условий для отдыха и оздоровления детей. Бывшая президентская резиденция, расположенная в дендропарке, пре­образована в современный лагерь, который уже передан в систему образования. Это один из редких примеров, когда объект такого уровня становится социальным ресурсом для детей региона.

Инфраструктура и открытый диалог с жителями

Инженерная инфраструктура города переживает период­ ускоренного обновления и расширения. Одно из наиболее впечатляющих достижений – резкое увеличение числа освещенных улиц. Если еще недавно город оставался недостаточно освещенным, то теперь комп­лексные работы позволили увеличить охват в разы, и уже нынче Шымкент выйдет на показатель, который ранее казался недостижимым, – полное освещение всех улиц.

По словам акима, задача освещения – это не просто благоустройство, а безопасность, повышение комфорта и создание современного облика города. Параллельно проведена пас­портизация дорожной сети – инструмент, позволяющий сис­темно планировать ремонт и строительство дорог на годы вперед.

Эти изменения формируют новый стандарт городской инфраструктуры. За последние годы заметно усилилось внимание к обеспечению жителей базовыми коммунальными услугами – водой, электричеством, газом и отоплением. Основная тенденция – переход от точечных решений к системному модернизационному курсу.

Город последовательно расширяет сеть водоснабжения, подключая к централизованной системе ранее удаленные и малообеспеченные населенные пунк­ты. Одновременно проводится серьезная работа по укреплению энергетической надежности: вводятся новые и модернизируются существующие подстанции, что позволяет минимизировать перебои и обеспечивать устойчивость энергоснабжения для растущего числа горожан и производств.

Не менее динамично разви­вается газовая инфраструктура. В работу внедряются современные диагностические технологии, поз­воляющие заранее выявлять и устранять риски. Это повышает безопасность и снижает затраты на обслуживание.

Отдельное направление – модернизация системы теплоснабжения с использованием высокоточных методов диагностики и плановое обновление котельных. Такой подход создает основу для более экономичной и надежной работы тепловых сетей.

Главный вектор развития – переход к современной, технологичной и устойчивой инженерной инфраструктуре, способной поддержать рост города и привлечь новые инвестиции. Шымкент планомерно внедряет принципы «слышащего государства». Одно из самых востребованных ново­введений – проект предложений через QR-код.

В общественных пространствах, автобусах, на остановках поя­вились QR-коды, через которые любой житель может отправить предложение по развитию города. Система стала удобным инструментом коммуникации между населением и акиматом, а поступающие идеи формируют­ дополнительный источник решений, основанных на реальных потребностях горожан.

Габит Сыздыкбеков подчеркивает: многие инициативы, осуществляемые сегодня, родились именно в рамках обратной связи. Проект стал механизмом вовлечения горожан в управление мегаполисом, укрепил доверие между обществом и властью.

По итогам года Шымкент демонстрирует значительный экономический рост, социальные достижения и масштабные инфраструктурные перемены.

Город выходит в число нацио­нальных лидеров по темпам развития, при этом делает ставку не только на экономику, но и на качество жизни, безопасность, открытость власти и участие каждого жителя в будущем мегаполиса.

Шымкент действительно превращается в город новых стандартов – динамичный, современный и уверенно смотрящий вперед.

#Шымкент #итоги #брифинг #СЦК

Популярное

Все
У опытных лидеров – достойная смена
Гонка за квотами
Соревнования для юных талантов
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Пионы среди зимы
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Сочетая академизм и современные практики
Оскорбление есть – наказания нет
Оляпка – хозяйка студеных вод
Труд как зеркало таланта
В интересах Казахстана и Ирана
Реальная господдержка
Итоги большого общественного пути
Глава государства прибыл в Ашхабад
Новый этап сотрудничества
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
В тройке лидеров
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
Познавать эпоху через творчество
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Ситуация на юге кардинально изменится
Повышается безопасность движения
В тройке лидеров
Комплексные меры дают результаты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]