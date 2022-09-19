Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве

Заместитель Премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по реализации поручений касательно разработки нового Налогового кодекса, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

У субъектов бизнеса часто возникают вопросы касательно администрирования налогов. В связи с этим Правительством планируется уделить особое внимание упрощению и цифровизации налогового администрирования.

В настоящее время в рамках рабочей группы, созданной распоряжением Премьер-министра, ведется работа по разработке концепции налоговой политики до 2030 года. Подходы, заложенные в ней, будут основой для нового Налогового кодекса.

Разрабатывать предложения к проекту концепции будет рабочая группа, в которую вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов и бизнес-сообщества.