Самый влиятельный мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра совершил побег из особо охраняемой тюрьмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
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Как рассказали в местной полиции, глава могущественного картеля Синалоа вечером 11 июля пошел в тюремный душ, после чего его никто больше не видел. Во время вечернего обхода охрана не обнаружила Лоэру в его камере и подняла тревогу. В столице был объявлен план перехват. Ориентировки на Эль Чапо разосланы во все полицейские управления. Проверяется весь транспорт на шоссе рядом с Мехико, ограничен вылет самолетов из аэропорта Толука.
Местные СМИ пишут, что "побег такого уровня гарантированно был осуществлен с помощью подельников, включая возможное участие в этом и представителей тюремной охраны".
Отмечается, что это уже второй побег миллиардера из особо охраняемой тюрьмы. В 1993 году его задержали власти Гватемалы, и мексиканский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Однако в 2001 году наркобарон сбежал из тюрьмы, подкупив всю охрану. В феврале 2014 году он был арестован вновь в гостинице на берегу Тихого океана и помещен в особо охраняемую тюрьму, из которой, как считалось ранее, сбежать практически невозможно.
С 2009 года он неизменно входил в список 60 самых могущественных людей планеты по версии журнала Forbes, а его состояние оценивалось в $1 млрд. В 2013 году полиция Чикаго назвала его "врагом народа номер один". До Гусмана такого титула удостаивался лишь главарь мафии 1920-х годов Аль Капоне. Считается, что именно Эль Чапо контролирует большую часть поставок наркотиков в США, заняв нишу, освободившуюся после разгрома наркокартелей в Колумбии. К тому же Гусман установил связи с преступным миром Юго-Восточной Азии и Китая, наладив поставки оттуда сырья для производства синтетических наркотиков.