Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года