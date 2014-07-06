Меркель разочарована шпионским скандалом между Германией и США

Как сообщил интернет-изданию Spiegel Online один из представителей немецкой делегации, в случае подтверждения обвинений, репутация США в Германии значительно ухудшится, сообщает Росбалт.

Напомним, в пятницу МИД ФРГ вызвал американского посла в Берлине после сообщений об аресте сотрудника немецкой разведслужбы, которого подозревают в шпионаже в пользу США. В МИДе заявили, что дипломат вызван для "скорейшего прояснения" ситуации.

Ранее в прокуратуре Германии заявили, что 31-летний немец был арестован в среду и подозревается в шпионаже на иностранные разведслужбы. Прокуроры не уточнили личность подозреваемого и не сказали, о каких разведслужбах идет речь.

В то же время, по данным Spiegel, арестованный работал в Федеральной разведывательной службе Германии. Задержанного подозревают в том, что он за деньги собирал сведения о работе комитета бундестага, расследовавшего обстоятельства прослушки сотрудниками Агентства национальной безопасности США руководства Германии.

Представитель оппозиционной Левой партии Мартина Реннер, выступая на парламентском заседании, сказала, что если информация о шпионаже в пользу США подтвердится, то ответ Германии должен быть "не правовой, а политический".