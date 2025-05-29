В течение трех лет там незаконно получали деньги за фиктивное обучение осужденных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники областной прокуратуры выявили факт хищения на сумму 25,5 млн тенге, предназначенных для подготовки специалистов технического и профессионального образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Было установлено, что на протяжении трех лет руководство «Колледжа №15 при исправительном учреждении» Управления образования Жамбылской области незаконно получало финансирование за обучение осужденных, фактический не посещавших учебу.