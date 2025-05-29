В течение трех лет там незаконно получали деньги за фиктивное обучение осужденных
Сотрудники областной прокуратуры выявили факт хищения на сумму 25,5 млн тенге, предназначенных для подготовки специалистов технического и профессионального образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа
Было установлено, что на протяжении трех лет руководство «Колледжа №15 при исправительном учреждении» Управления образования Жамбылской области незаконно получало финансирование за обучение осужденных, фактический не посещавших учебу.
«Прокуратурой области начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Расследование поручено Департаменту экономических расследований по Жамбылской области», – говорится в информации.