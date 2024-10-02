Меры по стимулированию промышленной кооперации принимают страны ЕАЭС

На заседании ЕМПС участники рассмотрели более 25 ключевых вопросов, касающихся таможенного и транспортного сотрудничества, а также промышленного взаимодействия и др.

Фото: пресс-служба МТИ РК

Завершены переговоры о заключении зон свободной торговли с Монголией, на финальной стадии - переговоры с ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова отметила, что данные соглашения помогут не только расширить рынки сбыта, но и укрепить производственные связи между странами.

Заслушан отчет Евразийской перестраховочной компании, которая будет страховать экспортные кредиты и защищать риски, связанные с совместным производством.