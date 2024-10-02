Меры по стимулированию промышленной кооперации принимают страны ЕАЭС

Международное сотрудничество , Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На заседании ЕМПС участники рассмотрели более 25 ключевых вопросов, касающихся таможенного и транспортного сотрудничества, а также промышленного взаимодействия и др.

Фото: пресс-служба МТИ РК

Завершены переговоры о заключении зон свободной торговли с Монголией, на финальной стадии - переговоры с ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова отметила, что данные  соглашения помогут не только расширить рынки сбыта, но и укрепить производственные связи между странами.  

Заслушан отчет Евразийской перестраховочной компании, которая будет страховать экспортные кредиты и защищать риски, связанные с совместным производством.

«Это инструмент по страхованию экспортных кредитов, который направлен на продвижение наших товаров в третьи страны. Страхуются риски для совместно произведенных продуктов. Таким образом, мы стимулируем промышленную кооперацию, о чем много раз говорил в своих выступлениях Глава государства. Также были приняты стратегические документы по развитию промышленного сотрудничества до 2030 года и по транспортной политике», - сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

#промышленность #ЕАЭС #кооперация

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