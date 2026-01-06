На заседании Правительства глава Кабмина акцентировал внимание на необходимости увеличения экспорта мяса и расширения мер поддержки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что в аграрном секторе Главой государства отмечены позитивные результаты в растениеводстве. Президент поручил активизировать работу в сфере животноводства.

Премьер поставил задачу перед Министерством сельского хозяйства в недельный срок внести предложения по развитию отрасли с конкретными мерами по увеличению производства и экспорта мяса. Также поручено расширять линейку механизмов льготного кредитования аграриев.

«Механизм льготного кредитования взамен прямого субсидирования аграриев показал свою эффективность. Министерству совместно с холдингом «Байтерек» необходимо и дальше расширять линейку аналогичных инструментов поддержки сельского хозяйства», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин ранее представил результаты работы отрасли за 10 месяцев 2025 года и обозначил ключевые направления государственной поддержки.