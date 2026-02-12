фото пресс-службы городского акимата

Когда-то город на Белом холме был по-настоящему зеленым и уютным. По мере роста и расширения его территории часть общественных пространств утратила свой прежний облик. На месте скверов появлялись пустыри, а привычные места отдыха требовали обновления.

Сегодня в Актобе шаг за шагом власти приводят в порядок скверы, аллеи, дворы, в том числе при активном участии бизнесменов, которые все чаще включаются в проекты по благоустройству по собственной инициативе. В прошлом году за счет спонсорской поддержки местных предпринимателей было благоустроено 15 парков, скверов и пустую­щих территорий.

Новые зоны отдыха появились в активно застраиваемых микрорайонах Есет-батыр и Алтын Орда, а также рядом с ТРЦ «Керуен», у теннисного центра и на других участках. Среди реализованных объектов – первый в городе профессиональный скейт-парк, который стал новой зоной активного отдыха молодежи и подростков.

В этом году городской акимат планирует благоустроить 26 общественных пространств, причем не только построить новые скверы, но и провести реконструкцию существующих парков. Аким Актобе Азамат Бекет представил проекты на презентации, в которой участвовали депутаты городского мас­лихата, члены Общественного совета, предприниматели-спонсоры.

В ходе встречи собравшиеся обсудили концепции новых общественных прост­ранств, этапы реализации проектов и возможные предложения по их доработке. Двадцать четыре объекта уже поддержаны бизнес-сообществом. Сейчас компании закупают стройматериалы, а весной начнутся работы по созданию комфортных общественных зон.

– Участие бизнеса позволяет экономить бюджетные средства и значительно ускоряет развитие городской среды. К примеру, в прошлом году нам удалось сэкономить порядка одного миллиарда тенге, которые мы направили на решение социальных вопросов, – отметил Азамат Бекет.

– В дальнейшем мы планируем благоустроить 54 жилых массива, расположенных в пригородной зоне, расширяя комфортные общественные пространства для жителей. Мы благодарны всем предпринимателям, которые поддерживают наши инициа­тивы и с энтузиазмом включаются в подобные проекты.

Вернуть уют и красоту

Во время презентации аким города напомнил о проектах, реализованных в 2025 году, демонстрируя слайды с фотографиями «до» и «после». Многие из этих территорий ранее находились в заброшенном состоянии, а теперь значительно преобразились.

Один из ярких примеров – проект «Аллея семьи» по улице Маншук Маметовой, реализованный предпринимателем Зулкожой Кожаевым. На 30 сотках земли обустроены пешеходные дорожки, парковка, освещение, скамейки, газон и ирригационная система для полива, а центральным элементом стала архитектурная композиция «Отбасы». Сквер предназначен для семейного досуга. Первый год за порядком там будут следить работники ТОО «Алихан Ойл» – компании, выступившей спонсором проекта, а после сквер передадут на баланс города.

При поддержке бизнеса открылись новые аллеи и зоны отдыха в старой части Актобе и у городского Дома культуры, обновлены ретропарк и территория у автовокзала. В числе компаний, активно участвующих в благоустройстве, ТОО «Зерде Керамика», «Анвар», BS Holding, «Ақтөбе мыс компаниясы», Center Group и многие другие, которые не только вкладывают средства, но и проявляют инициативу в создании комфортной городской среды.

– Для меня участие в благоустройстве – это возможность вернуть Актобе его уют и красоту, которыми я восхищался с детства. Каждый из нас может внести свой вклад: помочь превратить пустующие участки в места, где жители смогут гулять, отдыхать и радоваться жизни. Я призываю других предпринимателей и жителей города участвовать в таких инициативах. Вместе мы сделаем наш город еще комфортнее и привлекательнее для всех, – говорит Зулкожа Кожаев.

Новые проекты охватывают центральные районы города и микрорайоны, где появятся линейные аллеи, детские и спортивные площадки. Часть территорий, которые долгие годы не использовались, в ближайшее время превратятся в современные скверы и прогулочные зоны.

Предприниматели также активно поддерживают озеленение города. В прошлом году при их участии в Актобе высажено более 150 сосен на проспекте Абулхаир-хана, улицах Маншук Маметовой и Богенбай-батыра, а также в старой части города и в микрорайоне Алтын Орда. В дальнейшем новые насаждения появятся в других уголках города.

Неоценим вклад молодежи

Помимо предпринимателей активное участие в преображении Актобе принимает молодежь. В прошлом году городской акимат провел конкурс студенческих проектов «Новая идея для комфортного города». Молодые архитекторы и дизайнеры предлагали свои концепции благоустройства как пустую­щих участков, так и уже существующих парков, скверов и аллей.

Пятнадцать студентов представили в рамках конкурса 13 проектов. Жюри оценило их с точки зрения градостроительной обоснованности, креативности и

социальной значимости.

– Мы убеждены, что развитие комфортной городской среды начинается с молодежи. Поддерживая их инициативы, мы помогаем раскрыть потенциал будущих специалистов и вовлекаем их в реальное создание городского пространства, – отметил градоначальник.

После презентации проектов авторы самых креативных из них были награж­дены премиями. Лучшие идеи будут использованы при дальнейшем благоустройстве Актобе.

Так, студентка 4-го курса Регионального университета им. К. Жубанова Юлия Романенко разработала концепцию новой аллеи с культурной тематикой в микрорайоне Алтын Орда. В проекте учтены национальный колорит и современные элементы: библиотека в виде юрты, музыкальные инсталляции с домброй и другими национальными инструментами, зеленые зоны с шезлонгами и игровыми площадками.

По словам Юлии Романенко, работать было интересно, так как она создавала пространство с нуля, учитывая как эстетику, так и функциональность. Конкурсная комиссия высоко оценила ее проект. Молодой дизайнер заняла первое место и получила приз в размере 1 млн тенге.

Студенты того же вуза Санжар Мажитов и Назым Зинедина предложили проект по реконструкции уже существующей дворовой территории по улице Богенбай-батыра. Они создали две функциональные зоны: зону тишины с шезлонгами, амфитеатром и подвес­ными качелями, а также активную площадку – с воркаут-зоной и детской игровой территорией. По словам авторов, дорожки, имитирующие русло реки, создают ощущение единения с природой, а разделение зон позволяет каждому жителю найти уголок для отдыха. Их проект также признан одним из лучших, и студенты получили приз в размере 500 тыс. тенге.

Организаторы отмечают, что конкурс стал отличной возможностью для студентов проявить себя, предложить свежие идеи и внести реальный вклад в развитие городской среды. В целом же совместные усилия предпринимателей и молодежи помогают создавать новые общественные пространства, делая Актобе более красивым и комфортным.