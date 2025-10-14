Это уже четвертый по счету ворк­шоп по социальному предпринимательству, который с 2022 года проводят активисты Ассоциации социальных инноваторов совместно с Министерством национальной экономики.

– В этот раз мы собрали представителей социально-предпринимательских корпораций из всех регионов страны, – рассказала президент Ассоциации социальных инноваторов Гульмира Пармышева. – В мероприятии приняли участие около 40 коллег из регионов. На встрече также присутствовали депутаты, руководители управлений предпринимательства, секретари специальных комиссий по формированию Реест­ра субъектов социального предпринимательства. Одна из целей мероприятия – обмен опытом, обсуждение актуальных проб­лем, с которыми сталкиваются соцпредприниматели.

Сегодня в Казахстане насчитывается 1 520 субъектов социального предпринимательства, из которых 268 зарегистрировано в Астане. Помимо столицы в лидерах значатся Алматы и Западно-Казахстанская область.

Социальное предпринимательство развивается в разнообразных сферах: образовании, здравоохранении, социальных услугах, обрабатывающей промышленности, развлечениях, торговле и других секторах.

– Однако, несмотря на успешное развитие, предприниматели сталкиваются с рядом проблем. К примеру, из девяти видов преференций, предусмотренных Предпринимательским кодексом для социального предпринимательства, в полной мере действуют лишь несколько из них. Одно из преимуществ – безвозмездные гранты в размере 5 миллионов тенге. С 2024 года для их получения нужно быть официально зарегистрированным социальным предпринимателем. Льготное кредитование через фонд «Даму» также находится в числе преференций. Но, как показывает практика, не все проходит гладко, – отмечает глава ассоциации, подчеркивая, что социальные предприниматели – настоящие партнеры государства, деятельность которых ориентирована на социально уязвимые слои населения.

Одной из главных трудностей, с которой сталкиваются социальные предприниматели, остается низкая информированность общества о специфике их деятельности. О них большинство граждан либо не знают совсем ничего, либо осведомлены очень поверхностно.

В рамках нынешнего семинара состоялось несколько панельных сессий, в которых приняли участие ключевые эксперты и представители госорганов.

В ходе сессии с представителями Министерства национальной экономики заместитель директора департамента государственной поддержки предпринимательства Саламат Оналбеков подробно рассказал о государственном реестре субъектов социального предпринимательства и новых инструментах поддержки сектора. А председатель специальной комиссии Astana Бауржан Баймұқаш поделился опытом и планами по поддержке социальных инициатив, а также обсудил с участниками возможности сотрудничества и взаимодействия.

Как отметил заместитель руководителя управления по развитию предпринимательства и инвестициям Астаны Куаныш Сапаров, на сегодня от акимата безвозмездные гранты получили 58 социальных предпринимателей, 28 – льготные кредиты через фонд «Даму». 19 предпринимателей приобрели нежилые помещения по сниженным ценам.

Участники встречи подчеркнули важность продолжения подобных мероприятий, повышения информированности общества о социальной предпринимательской деятельности и расширения мер поддержки. Ведь создание благоприятной среды для социальных предпринимателей позволяет Казахстану идти по пути устойчивого и инклюзивного развития, где бизнес действует не только ради прибыли, но и для общественного блага.