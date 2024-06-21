Металлургический завод горел в Таразе
146
Огнеборцы не допустили распространения пожара на территории предприятия
На территории металлургического завода произошло загорание высоковольтного трансформатора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
По данным ведомства, тушение пожара усложнилось наличием 60 тонн масла в емкостях трансформатора. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на близстоящие трансформаторы и здание завода.
«Силами МЧС горение ликвидировано на площади 80 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – говорится в официальном сообщении.