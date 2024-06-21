Металлургический завод горел в Таразе

Огнеборцы не допустили распространения пожара на территории предприятия

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На территории металлургического завода произошло загорание высоковольтного трансформатора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным ведомства, тушение пожара усложнилось наличием 60 тонн масла в емкостях трансформатора. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на близстоящие трансформаторы и здание завода.