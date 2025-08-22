В совещании приняли участие помощник Президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, председатель правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, и. о. председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Марат Тулебаев.

Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внед­рения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.

По данным Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре отечественной металлургии занимает 2,4%. С 2018 года государство на финансирование отрасли направило 67 млрд тенге.

Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2,038 млн кв. км, а к 2026-му дос­тигнет 2,2 млн кв. км.

В настоящее время в Казахстане добываются бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий; попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.

Перспективными направления­ми отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и переработка постоянных магнитов.

Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплекс­ный план на 2024–2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП «Жезказганредмет». Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе о редких и редкоземельных металлах.

Для современной промышленности развитие производства редких и редкоземельных металлов имеет важное значение. По данным 2024 года, мировой рынок такого вида сырья составил 1,6 млн тонн. При этом среднегодовой рост спроса в 2023–2024 годах достигал 30%, сообщает пресс-служба Премьер-министра.

По итогам совещания Олжас Бектенов поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов. Кроме того, внимание было уделено работе по созданию Регионального исследовательского центра по редким и редкоземельным металлам на базе РГП «Национальный центр технологического прогнозирования».