«Метаморфозы» творчества

За окном куда-то спешат занятые взрослые, малышня, уткнувшись в телефоны, встречает лето. А мы словно перешагнули в иную реальность, в которой все по-другому. С потолка выпрыгивает огромный тигр, из-за угла подглядывает сказочная птица, а по столу скачет бедуин на изящном деревянном верблюде.

Удивились? Конечно, да. А это просто ученики и педагоги изостудии «Метаморфозы» превратили аудиторию школы № 121 города Алматы в сказочную страну, где царствуют творчество, фантазия и счастливое детство. Изостудия существует порядка 30 лет. За это время многие воспитанники успели обзавестись свои­ми детьми и даже привести их под заботливое крыло педагогов.

– Размашистей, размашистей! Как я тебе показывал? – склонившись над девчушкой, корректирует работу Николай Глотов.

Всего в «Метаморфозах» творят и преподают три педагога. Все они ученики основателя студии Александра Романовича Ткачева. Продолжать дело наставника они вроде и не собирались, но подсознательно стремились к этому всю жизнь. И каждый в свое время вернулся к делу мастера. Светлана Сущих и Михаил Чернов преподают в студии 15 лет. А в следующем году отмечают 45-летие дружбы.

Николай Глотов присоединился чуть позже, его «метаморфозный» стаж 12 лет. К работе с детьми вернулся по зову души. Много лет проработал в рекламе, трудился ювелиром, но потянуло обратно, к детям. Здесь он обрел тот необходимый покой, к которому стремится каждый творческий человек. Если, конечно, вообще можно назвать этого человека спокойным. На месте он не сидит, кажется, никогда.

– Уделить каждому ребенку время и направить индивидуально, только так можно заинтересовать ученика, – рассказывает он. – Общие фразы и работа на аудиторию – это, конечно, хорошо, но не в творчестве. Все дети настолько разные, что и подход ищешь к каждому свой. А изначально достучаться до них было очень непросто.

Вытащить из телефонов, усадить за стол и донести, что творчество интереснее и полезнее – задача трудновыполнимая. Но педагоги с ней справляются. Хотя порой и руки опускались, и тоска накатывала.

– Сложнее всего заинтересовать мальчишек, – делится Николай Глотов. – Казалось бы, вот простор мальчишечьей фантазии – самолеты, воздушные змеи, механизмы. Но больший интерес проявляют девчонки. Приходят рисовать, а со временем и самолеты делают, и со змеями воздушными бегают.

– Несколько лет назад мы запускали воздушных змеев, которых смастерили в нашей студии ребята, – рассказывает Светлана Васильевна Сущих. – На поле больше всего было девочек. А как радовались их родители! Словно дети, наперегонки запускали бумажный десант, хохотали, рассекали по полям и искренне радовались успехам.

После таких совместных мероприятий в студию прибывают взрослые ученики. Мамы и папы будто просыпаются и отряхиваются от повседневных забот, хотят проводить со своими детьми больше времени, им становятся интересны их интересы.

– Вообще, возраст для занятий творчеством не ограничен, – рассказывает Светлана Васильевна. – Александр Романович, основатель нашей студии, всегда говорил, что учить рисованию нужно от 6 до 60. У нас так и получается.

Учат здесь не только рисованию. Воспитанники клеят, шьют, лепят, конструируют, валяют из войлока.

– Мы прошли мощную школу у Ткачева. Он настолько горел этим делом, что невозможно было не поддаться его обаянию. Дети к Александру Романовичу просто липли, – говорит Светлана Сущих.

– Я пришел к нему в 7-м классе, как раз тогда он с группой ребят собирался в Ленинград, – делится Николай Глотов. – Я не верил, что такое возможно! А на весенних каникулах уже отправился с ними в восточный тур – Бухара, Самарканд, Ташкент. Позже были Вильнюс, Каунас, Гродно, Москва.

Сегодня география путешествий «Метаморфоз», конечно, не столь богата. Но все окрестности Алматы педагоги со своими ребятами объехали.

– Выезжали и просто на экскурсии, и на пленэр в самые живописные места – Чарын, Тамгалы, Талхиз, – рассказывает Светлана Сущих. – Мы давно сотрудничаем с нашим бессменным гидом Александром Горячевым. Он любую поездку превращает в сказочное приключение – настолько интересно говорит и увлекает.

В работе с детьми очень важны харизма, обаяние, Божья искра, как хотите, но учитель может сам и не быть великим художником, но увлечь обязан! Особенно сейчас, когда конкурировать с гаджетами стало невероятно сложно. Что только ни придумывают учителя, чтобы «завербовать» ребенка, заставить его думать и искренне полюбить творчество.

– У детей не тем головы забиты, не тем кодом, – переживает Николай Глотов. – Навязанные зарубежной индустрией никчемные пустые персонажи, которые не несут в себе никакой смысловой нагрузки. Они ничему не учат ребенка. Наши рисунки, поделки – это же не просто лист бумаги или крашеный пенопласт. Это познание мира, понимание того, что есть добро, что зло. Мы знакомим их с нужными героями, благо примеров в мировой классике достаточно.

Но прежде чем нарисовать или смастерить что-то на эту тему, обязательно надо не просто посмотреть мультфильм, а еще и прочитать книгу. Дети сопротивляются поначалу, мол, мультик посмотрю, у родителей спрошу. Но так не получится. Прочтение книги – обязательное условие. Ведь большинство книг отличается от мультфильмов. Яркий пример – Буратино. Анимация и книга отличаются. И многое в мультфильме упущено. Да и родители вовлекаются в процесс – начинают перечитывать сказки, и их уже не остановить. Читают всей семьей, а потом смотрят снятый фильм или мультфильм по этой книге, сравнивают, спорят по-доброму.

– Это невероятно полезно для развития мышления, – продолжает он. – Зрительные образы развивают одни участки головного мозга, когда прочитал книгу, уже задействованы другие, а когда нарисовал или смастерил – третьи. А у нас получается три в одном. Сейчас подрастает поколение, не умеющее размышлять. Вот что такое интеллект? Это не образованность, не хорошее воспитание, это способность человека самостоя­тельно мыс­лить. Маленьким детям дают кубики, пластилин, пирамидки. Все для того, чтобы ребенок начал думать сам. А со временем почему-то эти навыки перестают развивать. А ведь это неправильно.

Человеку же думать всю жизнь надо, а не только в первые годы. Но родители считают: пусть лучше язык учит или после школы с репетиторами над математикой пыхтит. А ему и математика давалась бы в сто раз легче, умей он думать не шаблонами. Вот и получается, качаем нефть, добываем полезные ископаемые, а перерабатывают наше сырье в соседних странах, потому что делать руками ничего не умеем и не хотим, – сетует педагог.

Энтузиастов, к сожалению, все меньше. Благие начинания душат равнодушие властей, бюрократия, отсутствие государственной поддержки и спонсорской помощи. На сегодняшний день найти изостудию, подобную этой, непросто. Золотым периодом на своем пути Николай Глотов считает работу в кружке художественного моделирования при детской библиотеке имени Бегалина.

– Активная поддержка руководства Бегалинки, бесперебойная спонсорская помощь и поток детей со всего города – все это было у нас тогда, – говорит Николай Глотов. – Мы очень активно развивались. Отдача от детей была невероятная. А какие мероприятия проводили, вспоминаю – и сам не верю: поезд­ки, выставки, призы…

С болью вспоминает преподаватель, как пришлось уйти оттуда во Дворец школьников. Казалось бы, самое место для успешного функционирования, но, к сожалению, вместо развития их просто «задушили». Там исчезла с творческой карты города и его студия, и известный тогда кружок авиамоделирования.

– Сегодня нам очень бы хотелось отметить сотрудничество с Академией наук, – говорит Светлана Васильевна. – Руководство академии часто приглашает наших воспитанников принять участие в тематичес­ких выставках, конкурсах. И очень хорошо поощряют наших ребят. Независимо от результатов, все дети получают грамоты, дипломы, а порой и ценные призы. Конечно, поддержка есть. Руководство нашей 121-й школы всегда идет навстречу. За что мы очень благодарны. «Метаморфозам» выделили прекрасное помещение с отдельным входом. Школа поддерживает нас, помогает, понимает наши творческие потребности. В рекреациях постоянная выставка рисунков наших детей, а к Новому году мы всегда делаем праздничное оформление.

Школа действительно произвела очень хорошее впечатление. Чистота, порядок, красивые современные интерьеры и дети, здоровающиеся со всеми взрослыми. Это на заметку многим другим учебным заведениям.

– Конечно, далеко не все, кто в детстве увлекался рисованием или любым другим прикладным искусством, пойдут по творческой стезе, – резюмирует Николай Васильевич. – Но это однозначно накладывает отпечаток на выбор пути. Эти ребята даже мыслят иначе, и им проще в жизни. Среди воспитанников студии есть журналисты, ювелиры, кондитеры, художники, сотрудники правоохранительных структур…

В студии и сейчас есть свои маленькие герои. Рисунок девятилетней Альмиры Исламовой «Красавица и чудовище» пропитан невероятной, тревожной энергетикой, он словно живой. Его даже просили снять с экспозиции. Уж больно реалистичным и пугающим получилось чудовище. Но спустя время обвыклось чудище, притерлось и вроде бы подобрело от общей атмосферы заразительного детства.