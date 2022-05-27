Статьи «Метаморфозы» творчества 27 мая 2022 г. 0:00 Дина Устиненко За окном куда-то спешат занятые взрослые, малышня, уткнувшись в телефоны, встречает лето. А мы словно перешагнули в иную реальность, в которой все по-другому. С потолка выпрыгивает огромный тигр, из-за угла подглядывает сказочная птица, а по столу скачет бедуин на изящном деревянном верблюде. Удивились? Конечно, да. А это просто ученики и педагоги изостудии «Метаморфозы» превратили аудиторию школы № 121 города Алматы в сказочную страну, где царствуют творчество, фантазия и счастливое детство. Изостудия существует порядка 30 лет. За это время многие воспитанники успели обзавестись своими детьми и даже привести их под заботливое крыло педагогов. – Размашистей, размашистей! Как я тебе показывал? – склонившись над девчушкой, корректирует работу Николай Глотов. Всего в «Метаморфозах» творят и преподают три педагога. Все они ученики основателя студии Александра Романовича Ткачева. Продолжать дело наставника они вроде и не собирались, но подсознательно стремились к этому всю жизнь. И каждый в свое время вернулся к делу мастера. Светлана Сущих и Михаил Чернов преподают в студии 15 лет. А в следующем году отмечают 45-летие дружбы. Николай Глотов присоединился чуть позже, его «метаморфозный» стаж 12 лет. К работе с детьми вернулся по зову души. Много лет проработал в рекламе, трудился ювелиром, но потянуло обратно, к детям. Здесь он обрел тот необходимый покой, к которому стремится каждый творческий человек. Если, конечно, вообще можно назвать этого человека спокойным. На месте он не сидит, кажется, никогда. – Уделить каждому ребенку время и направить индивидуально, только так можно заинтересовать ученика, – рассказывает он. – Общие фразы и работа на аудиторию – это, конечно, хорошо, но не в творчестве. Все дети настолько разные, что и подход ищешь к каждому свой. А изначально достучаться до них было очень непросто. Вытащить из телефонов, усадить за стол и донести, что творчество интереснее и полезнее – задача трудновыполнимая. Но педагоги с ней справляются. Хотя порой и руки опускались, и тоска накатывала. – Сложнее всего заинтересовать мальчишек, – делится Николай Глотов. – Казалось бы, вот простор мальчишечьей фантазии – самолеты, воздушные змеи, механизмы. Но больший интерес проявляют девчонки. Приходят рисовать, а со временем и самолеты делают, и со змеями воздушными бегают. – Несколько лет назад мы запускали воздушных змеев, которых смастерили в нашей студии ребята, – рассказывает Светлана Васильевна Сущих. – На поле больше всего было девочек. А как радовались их родители! Словно дети, наперегонки запускали бумажный десант, хохотали, рассекали по полям и искренне радовались успехам. После таких совместных мероприятий в студию прибывают взрослые ученики. Мамы и папы будто просыпаются и отряхиваются от повседневных забот, хотят проводить со своими детьми больше времени, им становятся интересны их интересы. – Вообще, возраст для занятий творчеством не ограничен, – рассказывает Светлана Васильевна. – Александр Романович, основатель нашей студии, всегда говорил, что учить рисованию нужно от 6 до 60. У нас так и получается. Учат здесь не только рисованию. Воспитанники клеят, шьют, лепят, конструируют, валяют из войлока. – Мы прошли мощную школу у Ткачева. Он настолько горел этим делом, что невозможно было не поддаться его обаянию. Дети к Александру Романовичу просто липли, – говорит Светлана Сущих. – Я пришел к нему в 7-м классе, как раз тогда он с группой ребят собирался в Ленинград, – делится Николай Глотов. – Я не верил, что такое возможно! А на весенних каникулах уже отправился с ними в восточный тур – Бухара, Самарканд, Ташкент. Позже были Вильнюс, Каунас, Гродно, Москва. Сегодня география путешествий «Метаморфоз», конечно, не столь богата. Но все окрестности Алматы педагоги со своими ребятами объехали. – Выезжали и просто на экскурсии, и на пленэр в самые живописные места – Чарын, Тамгалы, Талхиз, – рассказывает Светлана Сущих. – Мы давно сотрудничаем с нашим бессменным гидом Александром Горячевым. Он любую поездку превращает в сказочное приключение – настолько интересно говорит и увлекает. В работе с детьми очень важны харизма, обаяние, Божья искра, как хотите, но учитель может сам и не быть великим художником, но увлечь обязан! Особенно сейчас, когда конкурировать с гаджетами стало невероятно сложно. Что только ни придумывают учителя, чтобы «завербовать» ребенка, заставить его думать и искренне полюбить творчество. – У детей не тем головы забиты, не тем кодом, – переживает Николай Глотов. – Навязанные зарубежной индустрией никчемные пустые персонажи, которые не несут в себе никакой смысловой нагрузки. Они ничему не учат ребенка. Наши рисунки, поделки – это же не просто лист бумаги или крашеный пенопласт. Это познание мира, понимание того, что есть добро, что зло. Мы знакомим их с нужными героями, благо примеров в мировой классике достаточно. Но прежде чем нарисовать или смастерить что-то на эту тему, обязательно надо не просто посмотреть мультфильм, а еще и прочитать книгу. Дети сопротивляются поначалу, мол, мультик посмотрю, у родителей спрошу. Но так не получится. Прочтение книги – обязательное условие. Ведь большинство книг отличается от мультфильмов. Яркий пример – Буратино. Анимация и книга отличаются. И многое в мультфильме упущено. Да и родители вовлекаются в процесс – начинают перечитывать сказки, и их уже не остановить. Читают всей семьей, а потом смотрят снятый фильм или мультфильм по этой книге, сравнивают, спорят по-доброму. – Это невероятно полезно для развития мышления, – продолжает он. – Зрительные образы развивают одни участки головного мозга, когда прочитал книгу, уже задействованы другие, а когда нарисовал или смастерил – третьи. А у нас получается три в одном. Сейчас подрастает поколение, не умеющее размышлять. Вот что такое интеллект? Это не образованность, не хорошее воспитание, это способность человека самостоятельно мыслить. Маленьким детям дают кубики, пластилин, пирамидки. Все для того, чтобы ребенок начал думать сам. А со временем почему-то эти навыки перестают развивать. А ведь это неправильно. Человеку же думать всю жизнь надо, а не только в первые годы. Но родители считают: пусть лучше язык учит или после школы с репетиторами над математикой пыхтит. А ему и математика давалась бы в сто раз легче, умей он думать не шаблонами. Вот и получается, качаем нефть, добываем полезные ископаемые, а перерабатывают наше сырье в соседних странах, потому что делать руками ничего не умеем и не хотим, – сетует педагог. Энтузиастов, к сожалению, все меньше. Благие начинания душат равнодушие властей, бюрократия, отсутствие государственной поддержки и спонсорской помощи. На сегодняшний день найти изостудию, подобную этой, непросто. Золотым периодом на своем пути Николай Глотов считает работу в кружке художественного моделирования при детской библиотеке имени Бегалина. – Активная поддержка руководства Бегалинки, бесперебойная спонсорская помощь и поток детей со всего города – все это было у нас тогда, – говорит Николай Глотов. – Мы очень активно развивались. Отдача от детей была невероятная. А какие мероприятия проводили, вспоминаю – и сам не верю: поездки, выставки, призы… С болью вспоминает преподаватель, как пришлось уйти оттуда во Дворец школьников. Казалось бы, самое место для успешного функционирования, но, к сожалению, вместо развития их просто «задушили». Там исчезла с творческой карты города и его студия, и известный тогда кружок авиамоделирования. – Сегодня нам очень бы хотелось отметить сотрудничество с Академией наук, – говорит Светлана Васильевна. – Руководство академии часто приглашает наших воспитанников принять участие в тематических выставках, конкурсах. И очень хорошо поощряют наших ребят. Независимо от результатов, все дети получают грамоты, дипломы, а порой и ценные призы. Конечно, поддержка есть. Руководство нашей 121-й школы всегда идет навстречу. За что мы очень благодарны. «Метаморфозам» выделили прекрасное помещение с отдельным входом. Школа поддерживает нас, помогает, понимает наши творческие потребности. В рекреациях постоянная выставка рисунков наших детей, а к Новому году мы всегда делаем праздничное оформление. Школа действительно произвела очень хорошее впечатление. Чистота, порядок, красивые современные интерьеры и дети, здоровающиеся со всеми взрослыми. Это на заметку многим другим учебным заведениям. – Конечно, далеко не все, кто в детстве увлекался рисованием или любым другим прикладным искусством, пойдут по творческой стезе, – резюмирует Николай Васильевич. – Но это однозначно накладывает отпечаток на выбор пути. Эти ребята даже мыслят иначе, и им проще в жизни. Среди воспитанников студии есть журналисты, ювелиры, кондитеры, художники, сотрудники правоохранительных структур… В студии и сейчас есть свои маленькие герои. Рисунок девятилетней Альмиры Исламовой «Красавица и чудовище» пропитан невероятной, тревожной энергетикой, он словно живой. Его даже просили снять с экспозиции. Уж больно реалистичным и пугающим получилось чудовище. Но спустя время обвыклось чудище, притерлось и вроде бы подобрело от общей атмосферы заразительного детства. Пред. След. Пред. След.