Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, обширный циклон сохранит свое влияние на большую часть РК, в связи с этим сохраняются снег, метель, на юге, юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах метель.

По республике сохраняется порывистый ветер 15-20, временами 23-28 м/с, на юге, юго-востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Температурный фон также изменится: в западных регионах страны колебание температуры ночью от 10-18 до 3-13 мороза, днем от 0-15 мороза до 3 мороза - 5 тепла, в северных, центральных и восточных регионах понижение ночью до 7–15 до 12-28 мороза, днём от 5-15 до 8-18 мороза, на юге, юго-востоке страны понижение ночью от 3-11 до 5-20 мороза, днём от 5 мороза - 2 тепла до 1-13 мороза.