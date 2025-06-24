Технические регламенты, сертификаты, декларации, другие метрологические документы – все это можно оформить или пройти в цифровом формате. С прошлого года в республике действует информационная система технического регулирования (е-КТРМ).

Фото: СЦК

Как пояснил вчера в Астане на площадке СЦК вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов, система представляет собой цифровую платформу, предназначенную для автоматизации всех ключевых процессов в сфере технического регулирования. С ее помощью можно проверить подлинность технических документов, а также подать электронную заявку на сертификацию. В системе зарегистрировано уже более 150 тыс. активных пользователей. Это сотрудники госорганов, субъекты аккредитации и представители бизнеса.

– Все документы в системе предоставляются исключительно в электронном формате. Для подтверждения подлинности используется QR-код. Это значит, что при сканировании кода камера телефона направляет пользователя на официальный документ в системе. Это быстро, безопасно и без возможности какой-либо фальсификации, – пояснил вице-министр, добавив, что система интегрирована с другими государственными информационными ресурсами.

Асет Нусупов также подчеркнул, что на платформе внедрена система управления рисками, которая позволяет проводить проверки предпринимателей на основе их цифро­вого следа. Кроме того, в прошлом году был запущен модуль электронного учета средств измерений. В машиночитаемый формат переведено уже более 9,4 тыс национальных стандартов. С июня текущего года через систему е-КТРМ стало возможным оформлять сертификаты и декларации ЕАЭС, а также проводить добровольную сертификацию, например, на продукцию халал или органическую продукцию.

– Система интегрирована с информационным ресурсом ЕАЭС, что способствует более эффективному обмену данными между странами, устранению барьеров в экспортно-импортных операциях и ускорению процедур, – добавил Асет Нусупов.

Вице-министр торговли и интеграции также остановился на цифровой маркировке товаров для борьбы с контрафактной продукцией. По его словам, на сегодня в стране обязательной маркировке подлежат табачные изделия, обувь и лекарственные средства.

– Следовательно, данные товары подлежат нанесению на упаковку уникального кода, с помощью которого можно отследить их происхождение и путь до покупателя, – подчеркнул Асет Нусупов. – Маркировка защищает от подделок и помогает государству навести порядок на рынке. Эта процедура обеспечивает бизнесу честные условия конкуренции, а потребителям – безопасность.