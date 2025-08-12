Сегодня в Казахстане отмечается Международный день молодежи – дата, призванная подчеркнуть роль молодого поколения в развитии общества и экономики. Этот день был утвержден в республике в 2000 году, после того как в 1999 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила его в поддержку рекомендаций Всемирной конференции министров по делам молодежи.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Молодежь составляет почти треть населения страны и является источником энергии, идей и инноваций. Они осваивают новые технологии, создают стартапы, побеждают на международных олимпиадах, защищают экологию и участвуют в волонтерских инициативах.

Правительство рассматривает молодежную политику как одно из приоритетных направлений развития. Программы в сфере образования, занятости, предпринимательства и культуры создают условия для самореализации молодых граждан и их активного участия в жизни страны.

Образование и профессиональное становление – основа успеха молодежи

Качественное образование открывает перед молодежью путь к устойчивому профессиональному будущему. Сегодня активно развивается система технического и профессионального образования, внедряются дуальные программы, позволяющие сочетать обучение с практикой на предприятиях, а также цифровые платформы для освоения современных компетенций.

Молодые специалисты все чаще проходят международные образовательные обмены, стажировки и участвуют в научных проектах, возвращая в страну новые знания и практический опыт.

Государственные инициативы, такие как грантовые программы, льготное кредитование на обучение, проект «Жас Маман» и обновленная Концепция государственной молодежной политики до 2029 года, создают прочный фундамент для профессионального и личностного роста. Концепция ориентирована на партнерский формат взаимодействия с молодежью, а не только на предоставление рабочих мест.

Профессиональная развитие, занятость, поддержка государством

Государство реализует ряд инициатив, направленных на обеспечение молодежи профессиональными перспективами, устойчивым трудоустройством и социальными гарантиями. Одной из ключевых программ стала инициатива Президентский молодежный кадровый резерв, позволяющая молодым, амбициозным и квалифицированным специалистам принимать участие в управлении страной и занимать руководящие позиции в госструктурах и квазигосударственном секторе.

Также продолжают действовать проекты «С дипломом в село», обеспечивающий молодым специалистам поддержку при переезде в сельскую местность, и проекты «Молодежная практика», «Первое рабочее место», помогающие выпускникам без опыта получить первую официальную работу.

Жилищные программы для молодежи – уверенный старт во взрослой жизни

Обеспечение жильем остается одним из ключевых запросов молодежи Казахстана, что подтверждено данными Национального доклада «Молодежь Казахстана 2024». В ответ на этот вызов по поручению Президента К.-Ж.Токаева в стране реализуются льготные жилищные программы «Наурыз» и «Отау».

На их финансирование выделено 206 млрд тенге, что позволяет предоставлять молодым гражданам до 35 лет доступные кредиты с пониженной ставкой и гибкими условиями погашения. Уже более 7,9 тыс. молодых казахстанцев получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия в рамках этих инициатив.

Программы ориентированы не только на жителей крупных городов, но и на молодежь из регионов, обеспечивая равный доступ к жилью и создавая условия для закрепления кадров в перспективных центрах развития страны.

В 17 регионах страны реализуются региональные льготные ипотечные программы для молодых специалистов. Суммарный бюджет выданных займов составил свыше 192 млрд тенге, что позволило 11,3 тыс. молодым казахстанцам приобрести собственное жилье.

Молодежное предпринимательство и инновации

Предпринимательская активность молодежи в Казахстане демонстрирует устойчивый рост, чему способствует целый комплекс мер поддержки: грантовые конкурсы, бизнес-инкубаторы, акселерационные программы, государственные гранты, включая инициативу «Тәуелсіздік ұрпақтары», а также доступ к образовательным курсам по основам бизнеса и цифровым компетенциям.

На передовых позициях остаются IT-сектор, агротехнологии, «зеленая» энергетика, креативные индустрии и социальное предпринимательство. В этих сферах молодежь внедряет передовые технологии, развивает экологически ориентированные проекты и предлагает решения, способные повысить качество жизни в городах и регионах.

Молодые бизнес-лидеры активно выходят на международные рынки, пользуясь уникальным географическим положением Казахстана как связующего звена между Востоком и Западом. Они участвуют в международных выставках, форумах и стартап-конференциях, привлекая зарубежные инвестиции и налаживая партнерства.

Развитие молодежного бизнеса способствует не только созданию новых рабочих мест, но и формированию инновационной экономики, готовой к конкуренции в глобальном масштабе, что напрямую укрепляет экономическую независимость страны.

Волонтерство и гражданская активность

Казахстанская молодежь активно вовлечена в волонтерские инициативы, благотворительные акции, экологические проекты и культурно-спортивные мероприятия. Так, запущен новый сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», торжественное открытие которого прошло в Актобе. «Жасыл Ел» – это молодежные трудовые отряды, активно участвующие в экологических челленджах и просветительских проектах, которые объединяют десятки тысяч участников по всей стране.

В 2025 году планируется сезонная занятость более 35 тыс. молодых людей, из которых уже 14 тыс. нашли временную работу в первом полугодии. Такая деятельность не только способствует социальной интеграции и профессиональным навыкам, но и формирует ответственных граждан, способных решать актуальные задачи страны.

Молодежь в глобальном контексте

В условиях цифровой трансформации и глобализации казахстанская молодежь активно интегрируется в мировое пространство через международные образовательные программы, культурные обмены, участие в форумах и конкурсах.

Знаковым событием стало присуждение г.Алматы статуса Молодежной столицы ОТГ 2025 года, что подчеркивает международное признание вклада города в развитие молодежной политики.

Крупные события года – Встреча молодых лидеров и талантов ШОС, ASK CAMP, «JAS POWER TALKS», республиканские соревнования «Жайдарман» – становятся площадками для обмена опытом, развития лидерских навыков и укрепления межгосударственных связей.

Год рабочих профессий – новые горизонты для молодежи

2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий, что открывает перед молодежью широкие возможности для профессионального роста и трудоустройства. Сегодня экономика страны остро нуждается в квалифицированных специалистах в промышленности, строительстве, энергетике, транспорте, IT-инфраструктуре и сфере услуг.

Правительство совместно с бизнесом и образовательными организациями реализует масштабные программы подготовки кадров: внедряются дуальные формы обучения, открываются современные учебно-производственные центры, обновляется материальная база колледжей и техникумов.

В рамках Года рабочих профессий большое внимание уделяется популяризации технических и инженерных специальностей среди молодежи. Через профориентационные ярмарки, экскурсии на предприятия, конкурсы профессионального мастерства и государственные гранты молодые люди получают стимул рассматривать рабочие профессии как престижные и перспективные.

Международный день молодежи в 2025 году станет дополнительным поводом подчеркнуть значимость этих профессий и вовлечь молодых казахстанцев в развитие ключевых отраслей экономики страны.

Отраслевой приоритет – институциональное развитие

По всей стране действует разветвленная сеть молодежных ресурсных центров, которые выступают ключевыми институтами реализации государственной молодежной политики на местах. На сегодня функционируют 234 молодежный ресурсный центр (15 областных, 39 городских и 168 районных), в которых работают свыше 3 тыс. человек.

В целях консолидации активной молодежи во всех регионах ведут деятельность Советы по делам молодежи при акиматах в формате консультативно-совещательных органов.

Научно-аналитическое сопровождение сферы молодежной политики обеспечивается научно-исследовательским центром «Молодежь». При координации центра ежегодно публикуется национальный доклад «Молодежь Казахстана».