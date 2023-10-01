Международный день пожилых людей отмечается в Казахстане

В Казахстане в настоящее время проживают 2,3 млн пенсионеров по возрасту, передает Kazpravda.kz .

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Государством реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь. Ежегодно повышаются размеры пенсий и пособий.

В этом году во всех регионах страны проводится месячник по социальной поддержке пожилых людей, направленный на проявление заслуженной заботы, уважения и бережного отношения к старшему поколению.

Акиматы областей и городов республиканского значения оказывают в этот день единовременную материальную помощь пожилым. В республике открыты и активно функционируют 79 центров активного долголетия.

Государством проводится большая работа для улучшения качества жизни пожилых людей, стимулирования продуктивного и активного долголетия, обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества.