Международный день защиты детей отмечает Казахстан

Сегодня, 1 июня, Казахстан, как и многие страны мира, отмечает Международный день защиты детей, сообщает Kazpravda.kz .

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История праздника начинается с 1925 года, когда решение о его проведении было принято на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Что же касается выбора даты – 1 июня, то по одной из версий, именно в этот день в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов). Эта благотворительная акция и стала точкой отсчета в создании детского праздника.

Более широкое распространение в мире День защиты детей получил уже после Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были, как никогда актуальны. В 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором вспомнили про хорошее довоенное начинание – Праздник детей. Эта инициатива была горячо поддержана на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин. А уже с 1950 года Международный день защиты детей (International Children's Day) стал ежегодно проводиться во всем мире.

День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

В этот день во всех городах и регионах Казахстана проходит ряд мероприятий. Для детей организаторы устраивают конкурсы, концерты, игры, вручают подарки; местные исполнительные органы с привлечением спонсоров организовывают благотворительные акции, выезжают в детские дома, дарят воспитанникам игрушки, одежду и угощения.

В столичном акимате рассказали, как будет праздноваться детский праздник сегодня в Астане.

Стоит отметить, что к началу года в Казахстане численность детей превысила 6,7 млн, а это более 34% населения страны.