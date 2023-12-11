Фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni пройдет в Астане

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С 11 по 13 декабря Астана станет центром притяжения звезд этнической музыки. Артисты из Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Якутии, и Казахстана выступят на международном фестивале этнической музыки Kóshpendiler áýeni, организованном Государственной концертной организацией «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке Министерства культуры и информации.

Цель проекта - создание единой этнической творческой среды, популяризация тюрской культуры через традиции, обряды, обычаи имеющие древние корни, направленные на укрепление единства и духовного взаимообогащения тюркских народов. Для жителей и гостей столицы на сцене прозвучат степные фольклорные мелодии, которые возвращают к истокам, воссоздают образы из далекого прошлого и ближе знакомят с духовным наследием предков.

Также в рамках фестиваля этнической музыки «Көшпенділер әуені» 13 декабря состоится творческий вечер заслуженного деятеля Казахстана, профессора, педагога, жыршы, певицы, солистки Национального центра искусств «Халық қазынасы» Елмұра Жаңаберген «Дүрлердің дүбірінен жеткен дауыс», посвященный 35-летию творческой деятельности.

В концерте примут участие Роза Аманова (Кыргызская Республика), Гүлнар Алламбергенова (Каракалпакстан), Арсланбек Султанбеков, Фериаль Башель, Альпер Кырач (Турция), и жыршы, певец, кюйши, исследователь этномузыки, фольклорист Берик Жусупов, Салтанат Ерсултан, Аскар Мукият, этно-фольклорная группа «HasSak», президентский оркестр СГО, Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» и ученики Елмура Жанаберген Н.Ерталап, Н.Октябрь, А.Манас.