Международный фестиваль казахских песен проходит в Туркестане

В комплексе «Конгресс Холл» начался международный фестиваль казахских песен «Voice of Turan-2024», приуроченный к Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Конкурс проводится в пятый раз и в нем участвуют исполнители в возрасте 18-35 лет из Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, Башкортостана, Тывы, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Армении, Кипра, Турции, Болгарии, Косово, Индонезии, Испании, Кубы и Венесуэлы, достигшие успеха на международных конкурсах. В соответствии с условиями конкурса, сегодня они исполнили дуэт с казахстанскими артистами. Завтра они представят выбранную казахскую песню.

Настоящие таланты будут оцениваться профессиональным жюри. Фестиваль направлен на популяризацию национальной музыки, лучших произведений казахстанских авторов и казахского языка. Цель – показать разнообразие музыкальной культуры нашего народа через песни и продвигать священный Туркестан как духовную столицу тюркского мира.

На открытии первый заместитель акима области Зулпыхар Жолдасов поздравил зрителей с праздником искусства и пожелал удачи участникам.