Международный фестиваль казахских песен проходит в Туркестане

В комплексе «Конгресс Холл» начался международный фестиваль казахских песен «Voice of Turan-2024», приуроченный к Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области
Конкурс проводится в пятый раз и в нем участвуют исполнители в возрасте 18-35 лет из Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, Башкортостана, Тывы, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Армении, Кипра, Турции, Болгарии, Косово, Индонезии, Испании, Кубы и Венесуэлы, достигшие успеха на международных конкурсах. В соответствии с условиями конкурса, сегодня они исполнили дуэт с казахстанскими артистами. Завтра они представят выбранную казахскую песню.
Настоящие таланты будут оцениваться профессиональным жюри. Фестиваль направлен на популяризацию национальной музыки, лучших произведений казахстанских авторов и казахского языка. Цель – показать разнообразие музыкальной культуры нашего народа через песни и продвигать священный Туркестан как духовную столицу тюркского мира.
На открытии первый заместитель акима области Зулпыхар Жолдасов поздравил зрителей с праздником искусства и пожелал удачи участникам.
«Я считаю, что сегодняшний конкурс имеет огромное значение для развития духовности нашего региона. Казахский народ всегда был близок к искусству, и это видно из многовековой истории. Проведение такого творческого события в Туркестане не случайно. В настоящее время здесь стало традицией проводить республиканские и международные мероприятия. В этом году в жюри участвуют известные деятели искусства, включая лауреата Государственной премии композитора Төлегенa Мұхамеджанова. Благодарю вас за поддержку и вклад в популяризацию казахской музыки. Пусть казахские песни продолжают звучать на мировой сцене!» – сказал Зулпыхар Сансызбайұлы.