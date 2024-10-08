Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы

Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения академика Каныша Сатпаева, одного из основателей Института ядерной физики, и проводится под эгидой Национальной академии наук при Президенте РК, Института ядерной физики, министерств энергетики, науки и высшего образования РК, с участием Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) и ряда других научных и образовательных организаций.

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Приглашение приняли около 200 ученых из 15 стран. В дни работы форума (с 7 по 11 октября) будет озвучено около 270 докладов.

Выступая на открытии форума, президент Нацио­нальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что широкий спектр обсуж­даемых тем, включая ядерную и радиа­ционную физику, радиа­ционные технологии, физику высоких энергий и радиационное материаловедение, важен в развитии таких отраслей, как медицина, электроника, космическая и военная промышленность, сельское хозяйство и других.

Казахстан обладает уникальной исследовательской базой в данной области – это Институт ядерной физики и Национальный ядерный центр. Наличие в их структурах современных реакторов и ускорителей, а также недавно открытых Дата-центра и Центра ядерной медицины создают необходимые условия для успешного развития в нашей стране экспериментальной ядерной физики, физики плазмы, ядерной медицины и радиа­ционного материаловедения.

Как отметил Ахылбек Куришбаев, успешно развивается международное сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований в науко­граде Дубна, Японской атомной энергетической компанией и Японским агентством по атомной энергии, проводятся исследования в области экспериментальной и теоретической ядерной физики, физики элементарных частиц и высоких энергий, а также подготовка молодых ученых. Большое значение имеют перспективы сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Недавно достигнута договоренность по открытию центра научно-технического сотрудничества с CERN на базе Национальной академии наук.

Генеральный директор Инс­титута ядерной физики (ИЯФ) Саябек Сахиев подчеркнул, что в рамках форума обсуждается не только фундаментальная и прикладная наука, здесь также будут представлены ядерные технологии.

Восьмой раз на базе Института ядерной физики будет проводиться школа CERN, это высокие технологии и фундаментальная наука. Институт сейчас входит в топ-3 по производству современных строу-детекторов. И в связи с этим им даже заинтересовалась национальная лаборатория в Чикаго (США).

Что касается ядерной технологии, в первую очередь можно отметить то, что Институт ядерной физики производит и экспортирует радиоизотопы в пять стран мира. В прошлом году выигран тендер МАГАТЭ и право их поставки в Кыргызстан в целях ранней диагностики онкологии сердечно-сосудистых заболеваний. И это только начало.

Представляющая посольство и Министерство энергетики США Виктория Санчез остановилась на сотрудничестве Казахстана и США в рамках программы по нераспространению ядерного оружия и сотрудничестве с ИЯФ. По ее словам, это успешное парт­нерство поддерживается уже 27 лет. Изначально оно имело целью укрепление безопасности ядерных материалов, ядерных объектов в плане физической защиты и наращивания научного потенциала. Затем стороны перешли к более сложным проектам. Работали по проблемам конвертирования ядерного реактора с обогащенного на обедненный уран.

Эта работа была закончена в 2016 году. Сейчас этот исследовательский реактор используется для тестирования топлива и производства радиоизотопов, необходимых в медицине, и даже для того, чтобы облучать полудрагоценные камни для изу­чения их новых свойств.

– В 2018 году Казахстан и CERN подписали соглашение о меж­дународном сотрудничестве для укрепления казахстанской вовлеченности в научную программу CERN, и этот процесс активно развивался в последние годы, – в свою очередь отметила директор по международным связям CERN Шарлотте Варакаулле.

Учитывая, что в работе форума, помимо маститых физиков-ядерщиков, принимают участие около 100 молодых ученых, чей возраст в среднем составляет 27 лет, мероприятие можно считать объединяющим фактором молодости и опыта. Форум дает новый импульс для повышения уровня компетенций и развития ядерных технологий в различных сферах деятельности.