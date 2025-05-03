Изъято 18 кг психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Департаментами КНБ по городам Астана и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков.

Принятыми мерами арестован предполагаемый организатор наркоканала.

Наряду с этим, оперативниками ДКНБ по Алматинской области при содействии прокуратуры обнаружен склад с крупной партией наркотиков.

По подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории региона.

По результатам этих мероприятий изъято 18 кг психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров.

Проводятся досудебные расследования.