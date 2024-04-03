Freedom money лишили лицензии

Фининститут лишен права заниматься микрофинансовой деятельностью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

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Соотвествующий приказ вышел 29 марта.

«Основаниями для лишения лицензии явилось неосуществление деятельности в течение 6 последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности», – пояснили в агентстве.

Согласно законодательству, ТОО обязано в течение 30 календарных дней со дня лишения лицензии провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «микрофинансовая организация», производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юрлицо предоставляет микрокредиты.

Товарищество также может принять решение о реорганизации или ликвидации.

Отмечается, что лишение лицензии не освобождает заемщиков от их обязательств перед организацией