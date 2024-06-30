МИД Казахстана держит на особом контроле ситуацию, связанную с гибелью детей в Кыргызстане

Фото: МИД РК

28 июня из-за сильных дождей в Кыргызстане сошёл разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, который привёл к жертвам среди населения и туристов. По предварительным данным МЧС Кыргызстана, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей обнаружены, ведутся поиски ещё двоих.

«В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасательные службы кыргызской стороны. Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями. Нашим посольством в Кыргызстане родственникам погибших детей оказывается вся необходимая помощь. Данная трагедия на особом контроле у министерства иностранных дел РК», - говорится в сообщении.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которого были обсуждены обстоятельства чрезвычайного происшествия и взаимодействия соответствующих государственных органов обеих стран.