Беспорядки в Бангладеш: МИД обратился к казахстанцам

В мире , Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Казахстанцам рекомендовано временно воздержаться от посещения этой страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото © AFP

В связи со складывающейся ситуацией в Народной Республике Бангладеш МИД рекомендует гражданам РК временно воздержаться от поездок в эту страну до стабилизации обстановки.

«Граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Бангладеш, просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с МИД и посольством РК в Республике Индия, по совместительству в Народной Республике Бангладеш», — говорится в заявлении министерства. 

Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан РК, находящихся в Бангладеш, и их родственников в Казахстане, добавили в госоргане. 

Напомним, столкновения между протестующими и сторонниками власти вспыхнули с новой силой 4 августа в Дакке (столице) и других городах республики. В Бангладеш введен комендантский час, отключен интернет, заблокированы соцсети.

#МИД #заявление #Бангладеш

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