Миграционные полицейские из Актобе похитили предназначенные оралманам 45 млн тенге

Сотрудники управления миграционной полиции осуждены за хищение бюджетных средств, предназначавшихся на переезд 26 семей – оралманов из Монголии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Согласно материалам следствия, Гульмира Бексултанова и Гульвира Танбетова вместе с тремя оралманами придумали сложную схему отмывания денег. Подделали документы для 239 репатриантов из Монголии, которые на самом деле не возвращались на историческую родину. Но государство выделило для них квоту на сумму 45 млн 246 тыс. тенге.
Как пишет издание "Диапозон", оралманы должны были поселиться в Мартукском районе. Несуществующих оралманов прописали у жителей района.
Но их деятельность была выявлена и было возбуждено уголовное дело.
Причастные к хищению средств супругов – оралманов Турсынбая Муратбаева и Айсулу Бекетову после возбуждения дела взяли под стражу, они провели в заключении около 2 лет. Коррупционное дело отправляли на доследование, весной оно вернулось в суд.
27 мая городским судом № 2 все пятеро были признаны виновными. Бексултанова получила 3 года условного срока, а также суд обязал ее выплатить штраф в размере 1 512 000 тенге. Ее коллега Танбетова признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и тут же амнистирована. Суд обязал ее выплатить штраф на такую же сумму, что и Бексултанову.
Теперь уже граждан РК Муратбаева и Бекетову за мошенничество приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, они обязаны возместить государству ущерб 45 млн тенге. По факту подделки и использования документов они попали под амнистию. Пятый фигурант дела – оралманка Кулшарова получила 3 года лишения свободы условно, она родила во время следствия. Приговор в законную силу пока не вступил.
На фото: Баян Кулшарова, бывшая сотрудница миграционной полиции Гульвира Танбетова, ее коллега Гульмира Бексултанова.
