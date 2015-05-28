Миграционные полицейские из Актобе похитили предназначенные оралманам 45 млн тенге

Закон и Порядок
Сотрудники управления миграционной полиции осуждены за хищение бюджетных средств, предназначавшихся на переезд 26 семей – оралманов из Монголии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД"

Согласно материалам следствия, Гульмира Бексултанова и Гульвира Танбетова вместе с тремя оралманами придумали сложную схему отмывания денег. Подделали документы для 239 репатриантов из Монголии, которые на самом деле не возвращались на историческую родину. Но государство выделило для них квоту на сумму 45 млн 246 тыс. тенге.

Как пишет издание "Диапозон", оралманы должны были поселиться в Мартукском районе. Несуществующих оралманов прописали у жителей района. 

Но их деятельность была выявлена и было возбуждено уголовное дело.

Причастные к хищению средств супругов – оралманов Турсынбая Муратбаева и Айсулу Бекетову после возбуждения дела взяли под стражу, они провели в заключении около 2 лет. Коррупционное дело отправляли на доследование, весной оно вернулось в суд.

27 мая городским судом № 2 все пятеро были признаны виновными. Бексултанова получила 3 года условного срока, а также суд обязал ее выплатить штраф в размере 1 512 000 тенге. Ее коллега Танбетова  признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и тут же амнистирована. Суд обязал ее выплатить штраф на такую же сумму, что и Бексултанову.

Теперь уже граждан РК Муратбаева и Бекетову за мошенничество приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, они обязаны возместить государству ущерб 45 млн тенге. По факту подделки и использования документов они попали под амнистию. Пятый фигурант дела – оралманка Кулшарова получила 3 года лишения свободы условно, она родила во время следствия. Приговор в законную силу пока не вступил.

5566832fc5e4f1432781615.jpg

55668a2d2359a1432783405.jpg

На фото: Баян Кулшарова, бывшая сотрудница миграционной полиции Гульвира Танбетова, ее коллега Гульмира Бексултанова.

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Фундамент политики и экономики
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
В строю – офицеры запаса
Поддержаны проекты в сфере обработки
Сила армии не только в оружии
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Спецтехника с иголочки
Найти свое место в бизнесе
От концепции – к реальным проектам
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
От финишной прямой к новому старту
Европейцы «клюют» на филе
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Сокровища, собранные с любовью
Батима, Толкын, Гонерилья...
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Жительницу столицы осудили за продажу новорожденного под ви…
Двое мужчин погибли под завалами на шахте Бестобе
Мошенник с лицом Джеки Чана пытался обмануть пенсионера из …
Свыше 700 млн тенге собрала финпирамида в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]