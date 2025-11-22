Кроме того, резонансным стало расследование хитрой финансовой схемы со зданием технопарка «Алтай». По итогам судебного разбирательства историческое строе­ние стоимостью 1,5 млрд тенге перешло обратно к законному владельцу – Восточно-Казахстанскому техническому университету.

В области природопользования силовики пресекли черную добычу золота в пойме реки Шыбынды в Уланском районе и на реке Кулынжон в Самарском районе. Изъяты более 6 кг драгоценного металла, тяжелая техника. Ущерб государству превысил 400 млн тенге. Как уточнили в департамен­те, промысловики арестованы, уголовные дела направлены в суд.

Всего с начала года экономичес­кая полиция возбудила 17 уголовных дел с общим ущербом более 3 млрд тенге. В ходе следствия в доход государства обращено имущество на 1,9 млрд тенге.