Миллиарды – в доход государства

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Здания, самолеты, автомобили и даже базы отдыха вошли в перечень имущества, возвращенного экономической полицией государству. Как рассказал заместитель руководителя облдепартамента экономических расследований Тимур Муханов, только по делу в отношении группы компаний «Бипэк-Азия Авто» в госсобственность передали активов на сумму свыше 11,6 млрд тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кроме того, резонансным стало расследование хитрой финансовой схемы со зданием технопарка «Алтай». По итогам судебного разбирательства историческое строе­ние стоимостью 1,5 млрд тенге перешло обратно к законному владельцу – Восточно-Казахстанскому техническому университету.

В области природопользования силовики пресекли черную добычу золота в пойме реки Шыбынды в Уланском районе и на реке Кулынжон в Самарском районе. Изъяты более 6 кг драгоценного металла, тяжелая техника. Ущерб государству превысил 400 млн тенге. Как уточнили в департамен­те, промысловики арестованы, уголовные дела направлены в суд.

Всего с начала года экономичес­кая полиция возбудила 17 уголовных дел с общим ущербом более 3 млрд тенге. В ходе следствия в доход государства обращено имущество на 1,9 млрд тенге.

