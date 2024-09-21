Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году

Фото: акимат Астаны

В Астане в текущем году высадят порядка одного миллиона зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и др). Большая часть уже высажена. Сегодня в столице в рамках Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) и экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» также был проведен масштабный общегородской субботник, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Во всех районах провели уборку парков, скверов и дворов, высадили еще свыше 2 тыс. деревьев, в том числе - березу, дуб, ель, сосну, хвойные и лиственные деревья, сирень.

В экоакции приняли жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие.

Напомним, в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.