Миллионер из аула

Новая книга писателя, поэта, журналиста, заслуженного дея­теля РК Сауле Досжан «Ауылдан шыққан миллионер» сразу стала популярной среди юных читателей. О ней уже узнали в школах страны. Так, в Павлодаре прошел конкурс иллюстраций для произведения, читатели в Шымкенте изготовили анимационные буктрейлеры и сыграли в интеллектуальную игру.

– Детская тема всегда была в моем сердце, – отмечает Сауле Досжан. – Давно хотела написать книгу для ребят, в которой были бы описаны законы жизни, законы рынка. В прошлом году мечта сбылась.

Книга издана при поддержке Народно-демократической пат­риотической партии «Ауыл».

Представляя издание, председатель партии «Ауыл» Али Бектаев подчеркнул, что Президент Казахстана в статье «Независимость превыше всего» отмечал, что нужно издавать и распространять больше хороших книг казахских писателей для детей.

– Глава государства свое­временно обратил внимание на этот вопрос. В казахском художественном слове была сильная традиция детской литературы. И в фольклоре есть множество прекрасных произведений, способствующих развитию детей. Почему эта традиция прервалась? Партия «Ауыл», издавая книгу «Ауылдан шыққан миллионер», надеется, что она окажет влияние на других писателей, поможет в дальнейшем восполнить пробел.

По словам Али Бектаева, такие миллионеры, как герой повествования Жомарт, есть в каждом ауле. Но их история, полная трудностей и приключений, не описывалась в художественных произведениях.

– Сауле Досжан создала собирательный образ героя из аула. В книге мастерски изложены мотивационные сюжеты, необходимые сегодняшней молодежи как воздух. Она учит с ранних лет приучаться к труду, понимать требования современности и добиваться поставленных целей, – резюмировал Али Бектаев.

Депутат Сената Парламента, известный публицист Нурторе Жусип отметил, что такие произведения актуальны, они дают ответы на многие вопросы юных читателей.

– Я обдумывала эту тему около 10 лет, – рассказала Сауле Досжан. – На конкурсе «Алтын қалам» произведение собрало 41 тысячу голосов. Не стало победителем, но пользовалось вниманием общественности. Али Бектаев, заметив произведение на сайте, предложил издать его. За это я, конечно, очень благодарна.

– Жомарт – близкий для меня персонаж. Мечтаю, чтобы казахские дети были похожи на него. Сельские дети испытывают трудности, в аулах сложная социальная ситуация. Но у ребят должна быть надежда, – заметила автор книги, добавив, что сейчас работает над романом о Жаксылыке Ушкемпирове – «Біртуар».

Выступившие на презентации писатели и литературоведы дали высокую оценку художественному и идейному содержанию произведения, отметили его воспитательную ценность.

Книга «Ауылдан шыққан миллионер» издана тиражом 1 000 экземпляров. 100 экземпляров в день презентации были переданы в Национальную академическую библиотеку, оставшиеся книги будут распределены по сельским библиотекам страны.