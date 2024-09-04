Мини-предприятия на базе колледжей создают в Казахстане

Это позволит учебным заведениям самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от реализации товаров и услуг

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В целях создания благоприятной среды и получения знаний о предпринимательстве, бизнес-планировании и развитии стартапов на базе казахстанских колледжей создаются мини-предприятия, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минпросвещения, теперь колледжи могут самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от реализации товаров и услуг, таких как мебельная, швейная, кондитерская и хлебопекарная продукция.

«Эти предприятия дают студентам возможность развивать различные профессиональные навыки, включая коммуникацию, управление проектами, маркетинг и финансы, что делает их подготовку более всесторонней и ориентированной на практику. Полученные средства направляются на укрепление материально-технической базы учебных заведений, что способствует их развитию и повышению качества образования», — отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

На сегодня на базе организаций ТИПО функционируют 26 мини-предприятий. До конца текущего года планируется открытие еще 14 новых предприятий.