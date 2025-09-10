Минимальную зарплату в Казахстане будут рассчитывать по мировым правилам

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис ратифицировал Конвенцию МОТ об установлении МЗП с особым учетом развивающихся стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Конвенцию Международной организации труда № 131 «Об установлении минимальной заработной платы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как напомнила министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова, Казахстан ратифицировал 28 конвенций Международной организации труда в сфере труда, охватывающих ключевые вопросы условий труда, охраны труда, социальной защиты и социального диалога.

«Рассматриваемая сегодня Конвенция устанавливает следующие общие принципы: внедрение системы минимальной заработной платы, участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре МЗП, учет экономических факторов и потребностей работников при определении МЗП и запрет дискриминации в сфере оплаты труда», - пояснила министр.

Она сообщила, что перед принятием решения о ратификации была проведена работа по приведению национального законодательства в соответствие с положениями Конвенции № 131.

«В результате в 2024 году была утверждена новая методика определения минимальной заработной платы, разработанная с учетом рекомендаций МОТ. Согласно методике, размер МЗП определяется на основе медианной заработной платы и производительности труда. Такой подход позволяет обеспечить баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью установленного уровня МЗП. Таким образом, действующее законодательство соответствует положениям Конвенции № 131, и ее ратификация станет логическим завершением проведенной работы», - отметила глава Минтруда.

По ее словам, ратификация Конвенции № 131 позволит закрепить на международном уровне действующие подходы Казахстана к определению минимальной заработной платы, укрепить правовую базу социального диалога, особенно в части участия сторон в установлении МЗП, а также подтвердить приверженность Казахстана международным обязательствам в рамках членства в МОТ.

#мажилис #зарплата #конвенция

