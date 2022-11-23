Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы.

Карагандинский регион был и остается самым экологически грязным в Казахстане. Ежегодно трубы здешних комбинатов, заводов и ТЭЦ извергают почти 600 тыс. тонн сажи, тяжелых металлов, аммиака, фенолов и сероводорода. Отсюда кислотные дожди и черный снег. Получается, что на голову каждого жителя области падает по 429 кг вредных веществ в год.

Больше остальных страдают жители Темиртау. Их травит металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие ежегодно выбрасывает в атмосферу около 300 тыс. тонн пыли и токсичных газов. Ощутить ароматы Магнитки смог и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев. Он недавно приезжал в Темиртау, где встречался с местными жителями и экоактивистами.

Чиновник напомнил, что компания «АрселорМиттал Темиртау» обязалась до 2025 года снизить выбросы от своего металлургического комбината с 370 тыс. до 149 тыс. тонн. Была принята «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем. Она состоит из 57 пунктов, 21 из которых напрямую касается АО «АрселорМиттал Темиртау».

Часть из них предприятие выполнило. Инвестор сделал реконструкцию газоотводящего тракта зоны спекания агломашин № 5 с установкой электрофильтра. Провел капремонт электрофильтров котлов № 5 и № 6 на ТЭЦ-2. Начал обновление пылеочистного оборудования и фильтров цеха обжига известняка с установкой приборов автоматического мониторинга.