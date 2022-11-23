Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы

Здравоохранение
Елена Ульянкина, Карагандинская область

Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы.

Карагандинский регион был и остается самым экологически грязным в Казахстане. Ежегодно трубы здешних комбинатов, заводов и ТЭЦ извергают почти 600 тыс. тонн сажи, тяжелых металлов, аммиака, фенолов и сероводорода. Отсюда кислотные дожди и черный снег. Получается, что на голову каждого жителя области падает по 429 кг вредных веществ в год.

Больше остальных страдают жители Темиртау. Их травит металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие ежегодно выбрасывает в атмосферу около 300 тыс. тонн пыли и токсичных газов. Ощутить ароматы Магнитки смог и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев. Он недавно приезжал в Темиртау, где встречался с местными жителями и экоактивистами.

Чиновник напомнил, что компания «АрселорМиттал Темиртау» обязалась до 2025 года снизить выбросы от своего металлургического комбината с 370 тыс. до 149 тыс. тонн. Была принята «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем. Она состоит из 57 пунктов, 21 из которых напрямую касается АО «АрселорМиттал Темиртау».

Часть из них предприятие выполнило. Инвестор сделал реконструкцию газоотводящего тракта зоны спекания агломашин № 5 с установкой электрофильтра. Провел капремонт электрофильтров котлов № 5 и № 6 на ТЭЦ-2. Начал обновление пылеочистного оборудования и фильтров цеха обжига известняка с установкой приборов автоматического мониторинга.

– За последние пять лет компания «АрселорМиттал Темиртау» вложила в природоохранные мероприятия около 32 миллиардов тенге, – отметил Сериккали Брекешев. – В масштабе финансовых затрат это выглядит эффектно. Однако сокращение вредных выбросов составило всего 4 000 тонн. И это только по пыли. По токсичным газам снижения практически нет. Более того, некоторые запланированные природоохранные мероприятия компания не выполняет или переносит из года в год.

А еще Карметкомбинат нару­шает экологическое законодательство. В частности, предприятие выбрасывает больше токсичных веществ, чем ему разрешено. Это происходит из-за неэффективной работы очистных сооружений. В компании «АрселорМиттал Темиртау» скрывают нарушения, чтобы не платить штрафы. Ее руководство не впус­кает на территорию комбината инспекторов карагандинского департамента экологии, которые приходят с плановыми проверками.

– Предварительная сумма штрафов по результатам проверки АО «АрселорМиттал Темиртау» составляет 5,8 мил­лиарда тенге, – сообщил Сериккали Брекешев. – Все материалы мы уже направили в суд. Он поставит точку в нашем споре.

Слова министра экологии не успокоили жителей Темиртау. И они объяснили почему.

– В октябре директор по экологии компании «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева заявила, что Минэкологии повысило им норматив выбросов по одному из источников загрязнения – со 101 грамма в секунду до 129, – обратился к министру инициативный житель Темиртау Олег Гусев. – Это увеличение дает нам 100 кило­граммов вредных веществ в час, или 2,5 тонны в сутки, или 883 тонны в год. Я не обвиняю конкретно вас! Но как такое могло произойти?

Сериккали Брекешев ответил, что об увеличении лимита на выбросы не знал, и пообещал выяснить, кто его согласовал.

– Я хочу официально заявить: мы идем по пути снижения выб­росов от металлургического комбината, – сказал министр экологии. – «АрселорМиттал Темиртау» уже подал нам документы на утверждение лимита по выбросам вредных веществ на 2023 год. Мы сделали замечания и вернули документы на доработку. Потому что компания запрашивала разрешение на 240 тысяч тонн выбросов, а должно быть не более 210 тысяч тонн. Если снижения не произойдет, то экологическое разрешение выдавать не будем! Я об этом сказал генеральному директору АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиру.

Заявление прозвучало грозно, но министру мало кто поверил. Люди понимают, что, оставшись без разрешения на эмиссию, металлургический комбинат остановится. Без работы останутся тысячи металлургов, а это вызовет социальный взрыв. Минэкологии на такой риск не пойдет.

– Год назад вы уже приезжали к нам и говорили, что будут приняты меры и что «АрселорМиттал Темиртау», скорее всего, не получит разрешение. И что? Ничего не изменилось! – озвучила общее мнение руководитель общественного экообъединения «Отражение» Елена Варганова.

Люди теряют веру в то, что экологическую ситуацию в Темиртау можно улучшить. Они видят, что иностранный инвестор не считает­ся с требованиями влас­тей. На него не действуют ни уговоры, ни угрозы министров. С должности ушел уже третий экологический инспектор, которого назначили специально, чтобы отслеживать ситуацию в городе металлургов. Почему? Видимо, он понял, как тяжело тягаться со стальным магнатом.

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