Воспитанница детской студии «Жас сарбаз» Жасмина Тузелова заняла третье место в двенадцатом сезоне шоу «Голос. Дети» в Москве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

По возвращении в Астану с важным событием двенадцатилетнюю Жасмину Тузелову поздравил руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

В начале общения был продемонстрирован видеоролик о воспитаннице детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». В нем кадры, запечатлевшие прохождение этапов шоу «Голос. Дети», интервью Жасмины и отзывы родителей, окрыленных успехом дочери.

Именно им генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов выразил особую благодарность. Отец Жасмины – ветеран Афганской войны, мама – профессиональный музыкант.

– Любой конкурс – большое испытание для родителей. Смелость и патриотизм Жасмины – отражение характера отца, прошедшего через испытания и сохранившего силу духа. Вокальное мастерство – заслуга мамы. Ее профессиональные знания и поддержка сыграли в этом решающую роль, – подчеркнул министр обороны.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов отметил также, что достижение Жасмины стало вдохновляющим примером для всех воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

– Тот факт, что у нас растут такие талантливые, трудолюбивые дети, как Жасмина, – яркое свидетельство светлого будущего страны. Пусть творческий путь ведет тебя к новым вершинам и полному раскрытию всех граней твоего таланта, – пожелал министр обороны.

В знак признания заслуг юного дарования Даурен Косанов вручил Жасмине Тузеловой благодарственное письмо и ценный подарок. В ответ воспитанница детской студии «Жас сарбаз» исполнила легендарную песню «Әлия», чем очень растрогала участников церемонии.

С ответным словом выступили родители Жасмины Муратбек и Гульзия Утеевы, которые поблагодарили министра обороны за внимание и поддержку дочери.