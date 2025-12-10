Министр обороны поздравил финалистку конкурса «Голос. Дети» Жасмину Тузелову

Конкурсы
7
Айман Аманжолова
корреспондент

Воспитанница детской студии «Жас сарбаз» Жасмина Тузелова заняла третье место в двенадцатом сезоне шоу «Голос. Дети» в Москве, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

По возвращении в Астану с важным событием двенадцатилетнюю Жасмину Тузелову поздравил руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

В начале общения был продемонстрирован видеоролик о воспитаннице детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». В нем кадры, запечатлевшие прохождение этапов шоу «Голос. Дети», интервью Жасмины и отзывы родителей, окрыленных успехом дочери.

Именно им генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов выразил особую благодарность. Отец Жасмины – ветеран Афганской войны, мама – профессиональный музыкант.

– Любой конкурс – большое испытание для родителей. Смелость и патриотизм Жасмины – отражение характера отца, прошедшего через испытания и сохранившего силу духа. Вокальное мастерство – заслуга мамы. Ее профессиональные знания и поддержка сыграли в этом решающую роль, – подчеркнул министр обороны.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов отметил также, что достижение Жасмины стало вдохновляющим примером для всех воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

– Тот факт, что у нас растут такие талантливые, трудолюбивые дети, как Жасмина, – яркое свидетельство светлого будущего страны. Пусть творческий путь ведет тебя к новым вершинам и полному раскрытию всех граней твоего таланта, – пожелал министр обороны.

В знак признания заслуг юного дарования Даурен Косанов вручил Жасмине Тузеловой благодарственное письмо и ценный подарок. В ответ воспитанница детской студии «Жас сарбаз» исполнила легендарную песню «Әлия», чем очень растрогала участников церемонии.

С ответным словом выступили родители Жасмины Муратбек и Гульзия Утеевы, которые поблагодарили министра обороны за внимание и поддержку дочери.

#музыка #конкурс #МО

Популярное

Все
В тройке лидеров
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Великолепная пятерка на Australian Open
Срезан плодородный слой с холма
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Устойчивость семьи – фундамент общества
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Служение Отечеству – дело всей жизни
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Учительство в контексте глобальной повестки
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Почувствовать богатство языка
Кадровая основа газотранспортной отрасли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]