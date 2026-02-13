Граждан призвали не участвовать в сомнительных схемах и не поддаваться на уловки так называемых «помощников военкоматов»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве напомнили о незаконности услуг по «освобождению от армии» и разъяснили порядок призыва, сообщает Kazpravda.kz

В социальных сетях распространяется реклама услуг по так называемому «освобождению от армии» или получению «белого билета». В этой связи Минобороны разъясняет: решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства РК.

Как уточняется, юридические консультации по вопросам призыва являются законными. Вместе с тем подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников.

В ведомстве призывали граждан не участвовать в сомнительных схемах и не поддаваться на уловки так называемых «помощников военкоматов», которые якобы гарантируют «решение вопроса» через местные органы военного управления (военкоматы) или медицинские комиссии, вводя граждан в заблуждение.

«Воинская служба является конституционным долгом гражданина. Срочная служба предоставляет реальные возможности: получение образовательных льгот и грантов, приобретение профессиональных навыков, укрепление физической подготовки. Это школа дисциплины, ответственности и мужества. Кроме того, в период прохождения службы и в течение двух месяцев после увольнения для военнослужащих срочной службы действует механизм кредитных каникул. Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы, включая приоритетное право на получение места в студенческом общежитии», – говорится в публикации.

Также предусмотрена возможность получения гранта на обучение в вузе без сдачи ЕНТ. На сегодняшний день сертификаты на бесплатное обучение в вузах страны выданы более 9 тысячам казахстанцев, прошедшим срочную воинскую службу.

«Призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в соответствии с указами Президента РК и действующим законодательством. За его организацию отвечают местные исполнительные органы, формирование списков призывников и вручение повесток обеспечивают органы военного управления. Граждане обязаны явиться по повестке призывной комиссии. В случае невозможности её личного вручения обеспечение прибытия граждан возлагается на органы внутренних дел», – сказано в информации.

Там же добавили, что медицинское освидетельствование проводят специалисты местных органов здравоохранения, которые определяют категорию годности к воинской службе. При наличии законных оснований предоставляется отсрочка или освобождение от службы, в остальных случаях граждане направляются на срочную воинскую службу.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение. Призыв проводится два раза в год – с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Также в министерстве призывали граждан пользоваться исключительно законными механизмами реализации своих прав.