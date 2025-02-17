Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП

Образование,Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Кроме того, госаудит выявил в сфере образования финансовые нарушения на сумму более 1 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Его результаты рассмотрели на заседании во главе с председателем ВАП Алиханом Смаиловым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Госаудит выявил и ряд системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования. Как сообщил член ВАП Нурлан Нуржанов, выявленные проблемные вопросы касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также госрегулирования и контроля.

Стратегическое планирование в образовательной сфере характеризуется частыми изменениями государственных программ и концепций. Регулярная смена стратегических документов приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего отсутствует преемственность и стабильность в образовательной политике.

В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов акцентировал на этом особое внимание. 

«Минпросвещения в первую очередь должно следить, чтобы принимаемые документы обеспечивали последовательность реформ. У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в 3 раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер», — сказал Алихан Смаилов. 

Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Минтруда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета. 

В части повышения квалификации проблемой остается пост-курсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями. 

Госаудиторы отметили, что реформы в области образовательных стандартов проводятся несистемно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников, инеэффективным расходам бюджета. За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге.

Выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.

Лицензирование – одна из форм обеспечения государственных гарантий получения качественного образования, однако в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные. О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации, которую с первого раза проходит лишь 18,2% школ.

В целом государственным аудитом установлено:

  • финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге;
  • неэффективное планирование средств и ресурсов – 62,4 млрд тенге;
  • неэффективное использование – 3,2 млрд тенге.
#нарушения #Образование #аудит #школы #педагоги #ВАП

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