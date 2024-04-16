Минцифры направило 48 комплексов Starlink в подтопленные регионы

Технологии, Паводки
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Они оснащают в первую очередь школы для обеспечения бесперебойного учебного процесса, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Паводки повлекли за собой проблемы с электроснабжением и отключением базовых станций, сказалась на работе сетей операторов сотовой связи в СКО, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской области.

«По 12 сельским населенным пунктам базовые станции работают от переносных генераторов, в резерве у мобильных операторов по всем областям находятся более 300 генераторов, в работах задействовано 234 инженера. С первых дней чрезвычайной ситуации все мобильные операторы были на месте паводков», - говорится в сообщении.

Минцифры направило 48 терминалов Starlink в регионы, находящиеся в зоне паводков.

В Костанайскую область отправлено 30 терминалов, 3 терминала в Актюбинскую область, ЗКО 3 терминала, 1 комплекс в область Улытау, 6 терминалов в Атыраускую область, 2 в ВКО и 3 в СКО. Starlink оснащают в первую очередь школы области для обеспечения бесперебойного учебного процесса.

На этой неделе планируется направить дополнительные комплексы терминалов, для параллельного подключения по всей республике. По необходимости и в случае поступления соответствующих запросов от акиматов министерство готово отправить дополнительные терминалы.

На сегодняшний день 447 сельских школ обеспечены интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.

Помимо этого, операторами сотовой связи были начислены дополнительные ресурсы к тарифным планам (40-50 мин, 40-50 СМС и 8-10 Гб на 7 дней) абонентам, находящихся в зоне паводков. 

Министерством для организации оперативной, непрерывной связи в акимат Актюбинской области на использование переданы спутниковые телефоны Thuraya.

Вместе с тем Astana Hub собрал более 30 инновационных решений по управлению паводками и передали их в МЧС для рассмотрения.

ARC Drones, американский стартап с казахстанскими основателями Алибек Ертай и Асел Турсун, предоставляет свои автономные дроны для помощи в борьбе с наводнениями в Казахстане. В рамках партнерства с технопарком, ARC Drones предоставляет три беспилотных дрона для эффективной доставки медицинских материалов, гуманитарной помощи, продуктов питания и других неотложных товаров в отдаленные и труднодоступные районы.

В городе Кульсары здания РАГС и ГЦВП подтоплены водой. В вышеуказанных отделах работа приостановлена в связи с объявлением чрезвычайного положения. В остальных регионах ситуация стабильная, филиалы работают в штатном режиме.

В целях оперативного устранения последствий ЧС проводятся работы по оценке нанесенного ущерба зданиям.

#паводки #интернет #Минцифры #комплексы Starlink

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