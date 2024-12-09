Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны

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Министерство юстиции Республики Корея запретило выезд из страны президенту Юн Сок Ёлю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Запрет на выезд в отношении президента Юн Сок Ёля действует примерно с 15:30 часов 9 декабря», - приводит газета «Тона ильбо» слова сотрудника ведомства, курирующего миграционные вопросы.

Как отмечается, запрет в отношении действующего президента применяется впервые. Ранее глава Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих заявил, что дал указание запросить введение запрета на выезд из страны для Юн Сок Ёля. Расследование из-за действий Юн Сок Ёля проводится в связи с подозрениями в мятеже.

Южнокорейское законодательство допускает уголовное преследование действующего президента по обвинениям в мятеже и госизмене.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль в целях борьбы с «просеверокорейскими элементами» и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции ввел военное положение, которое было отменено примерно через 6 часов.

Оппозиция 4 декабря инициировала в парламенте процедуру импичмента, считая, что президент нарушил конституцию, поскольку для военного положения не было оснований.

7 декабря в парламенте Республики Корея состоялось голосование по импичменту президента. Импичмент объявлен не был из-за бойкота голосования со стороны правящей партии. До этого Юн Сок Ёль извинился перед согражданами и заявил, что вверяет государственные дела, включая вопрос о сроке его полномочий, правящей партии и правительству.