Минздрав и CDC продолжат исследования в области общественного здравоохранения

Здравоохранение
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Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова встретилась с директором Странового офиса Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Казахстане, доктором Александром Миллманном, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в области общественного здравоохранения.

Глава ведомства отметила значительный вклад CDC в реагирование на чрезвычайные ситуации, проведение исследований по зоонозным заболеваниям, а также в профилактику и лечение ВИЧ.

Особое внимание было уделено укреплению Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Национального центра общественного здравоохранения, созданного по поддержке CDC. Министр подчеркнула, что центр играет ключевую роль в разработке среднесрочных прогнозов по значимым инфекционным заболеваниям и усилении контроля над вакциноуправляемыми болезнями.

На встрече также обсуждены вопросы развития кадрового потенциала, важность повышения уровня лабораторной диагностики и эпиднадзора за респираторными заболеваниями для быстрого реагирования на инфекционные угрозы.

Стороны договорились о дальнейшем углублении партнерства, включая проведение совместных исследований в области зоонозных заболеваний, биоинформатики и неинфекционных заболеваний.

#здравоохранение #Минздрав РК #Акмарал Альназарова

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