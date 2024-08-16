Минздрав не будет ограничивать казахстанцев в лечении зубов за счет «пенсионки»

Наболевшую тему казахстанцев, будут ли доступны услуги стоматологов на пенсионные средства, прокомментировал вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данный вопрос возник после того, как Минздрав опубликовал проект приказа, который исключает из перечня услуг лечение зубов за счет ЕПВ.

Нурлыбаев отметил, что граждане активно обращались по данному вопросу в министерство. Госорган пришел к альтернативному решению.

«Минздрав не приостанавливал действие этой нормы. Для обсуждения был размещен проект приказа для обсуждения. Учитывая поступившие обращения, Минздрав совместно с Ассоциацией стоматологов проработал механизм. Он обеспечивает прозрачность процедуры получения стоматологической помощи с подтверждением получения этой услуги через инструментальные методы диагностики», – сообщил спикер.

Ни клиника, ни пациент не будут обременены дополнительными обязанностями. Процесс будет автоматизирован с использованием медицинских информационных систем, добавил Нурлыбаев.

Отмеченный проект приказа содержал норму, позволяющую казахстанцам оплачивать лечение детей с использованием ЕПВ.