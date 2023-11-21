Минздрав прокомментировал информацию о закупке рюкзаков на 48 млрд тенге
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В соцсетях распространяются сообщения о том, что в Казахстане планируют потратить 48 млрд тенге из бюджета на закупку фельдшерских рюкзаков. Эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
«Касательно приобретения данного мобильного диагностического оборудования, Министерство здравоохранения сообщает, что на сегодня не рассматривается его закупка за счет бюджетных средств. Поэтому распространяемая информация о его приобретении Министерством здравоохранения не соответствует действительности и является ложной», — говорится в сообщении пресс-службы.