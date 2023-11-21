Минздрав прокомментировал информацию о закупке рюкзаков на 48 млрд тенге

В соцсетях распространяются сообщения о том, что в Казахстане планируют потратить 48 млрд тенге из бюджета на закупку фельдшерских рюкзаков. Эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.