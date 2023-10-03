«Мир» Бекмамбетова

На встрече с главой региона Сериком Шапкеновым Тимур Бекмамбетов представил проект по подготовке кадров для развития креативной индустрии.

Напомним, что режиссер родился в Атырау, тогда этот город назывался Гурьев. Отец – Нуруахит Бижанович Бекмамбетов – был первым директором Гурьевской ТЭЦ, управляющим объединением «Гурьевэнерго». Мама – Мира Анатольевна Богословская – работала заведующей отделом в областной газете. Учился Тимур в обычной школе № 17. Он вспоминал, как с группой одноклассников и руководителем кружка юных краеведов Вячеславом Афанасьевым поехал в свою первую экспедицию – к развалинам древнего городища Сарайшык…

На встрече с атыраускими урбанистами Бекмамбетов рассказал о намерении реконструировать и возродить кинотеатр «Мир». Этот кинотеатр был открыт еще в 1959 году и до 90-х годов функ­ционировал очень успешно. Находится он в самом центре города, в двух шагах от областного акимата и набережной реки Урал. Позже кинотеатр закрылся. Как рассказал Тимур Бекмамбетов, он сам впервые пошел на просмотр кинофильма именно в этот кинотеатр.

– Рядом с ним жил мой дедушка. В свое время для того, чтобы его не снесли, я его купил. Да, я очень долго собирался, не было то времени, то сил, теперь пришло время. Подумаем над проектом, чтобы восстановить первозданный вид. С открытием кинотеатра, я надеюсь, жители города смогут прочувствовать связь с миром искусства, – отметил Тимур Бекмамбетов.