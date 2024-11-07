Мир в объективе

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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

В Алматы представили лучшие работы фотографов из Казахстана, Китая и России

фото Юрия Беккера

Более шестисот фотографий, на которых отражена жизнь трех стран во всех ее проявлениях – культура, люди, традиции, достижения, были представлены в Центральном государственном музее. Международная фотовыставка «Казахстан, Китай, Россия. Палитра могущества» собрала под сводами главного хранилища истории страны огромное количество посетителей. Это и понятно, ведь такие масштабные международные мероприятия случаются не так уж часто.

На карте Евразии находится 91 независимое государство, а больше половины территории всего материка занимают Россия, Китай и Казахстан. И именно через территории этих стран в былые времена пролегала огромная часть Великого шелкового пути. Казахстан исторически находился на перекрестке цивилизаций в прямом и переносном смысле, а мультикультурный многонацио­нальный и радушный Алматы – лучшее тому подтверждение.

Международная фотовыставка «Казахстан, Китай, Россия. Палитра могущества» – событие уникальное, и посыл, который оно несет, заслуживает внимания и уважения. Укрепление культурных и стратегических связей между странами, обмен опытом и развитие добрососедских парт­нерских взаимоотношений и сотрудничества во всех сферах, а также знакомство посетителей с культурой, традициями и современным развитием трех стран – вот то, о чем говорят и к чему призывают выставочные работы.

– Идея проведения выставки родилась в Китае, и ее появление тесно связано с амбициозным проектом возрождения Шелкового пути, – комментирует президент Лиги профессиональных фотографов России Ксения Лебедь. – Китайские власти задумали серию масштабных выставок, призванных не только представить богатую культуру и историю своей страны, но и укрепить связи с другими государствами, расположенными вдоль древнего торгового маршрута.

Выставка «Казахстан, Китай, Россия. Палитра могущества» – один из ключевых элементов этой инициативы. Она призвана продемонстрировать, как через века взаимодействие культур и экономическое сотрудничество способствовали развитию разных народов и создали тесные связи между странами.

Отбор работ проходил в несколько этапов и осуществлялся группой экспертов из Союза фотографов и цифровых фотохудожников Казахстана, Китайской ассоциации научно-образовательных фильмов и телепрограмм и Лиги профессиональных фото­графов России.

– Главным критерием стала не только техническая безупречность снимка, но и его способность вызывать у зрителя эмоции. Члены жюри искали фотографии, способные затронуть струны души, вызвать чувства сопереживания, восхищения, удивления. В отборе не было четкой системы баллов или ранжирования. Решающее слово оставалось за интуицией и профессиональным чутьем экспертов, которые стремились собрать работы, способные создать единую, гармоничную и эмоционально насыщенную выставку, – рассказывает президент Союза фотографов и цифровых фотохудожников Казахстана Дарья Дунич.

Эта выставка предназначена для всех. Неважно – профессиональный фотограф вы или просто любитель, каждый человек может оценить красоту и мастерство фотографии, погрузиться в мир эмоций и историй, запечатленных на снимках. А их авторы говорят, что рецепта «того самого» кадра пока не существует, и вряд ли он появится. Тут только мастерством и чудо-техникой не обойтись, необходимо поймать вдохновение, уловить миг и не упустить удачу.

– Часто задают вопрос, для чего это надо самим фотографам, – говорит участник выставки, фотожурналист Павел Михеев. – Мы не ждем признания или гонораров. Показать, что ты делаешь, можно и на просторах Интернета. Там все видно, кто и чем занимается. Но мы настолько привыкли к онлайн-формату, что увидеть фотоработы на бумаге – это настоящее наслаждение. Прекрасная мультикультурная «солянка» – это возможность адресно показать заинтересованным посетителям мир и его красоту с помощью объектива и своего видения. После таких мероприятий появляется мощная мотивация, а уверенность, что ты все делаешь правильно, укрепляется. А еще очень важно любить то, что ты делаешь, и делиться этим с другими людьми.

#Алматы #выставка #фото #фотовыставка

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