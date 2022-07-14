Мировая премьера нового казахстанского фильма пройдет в Швейцарии

Тридцать лет спустя…

Мировая премьера казахстанского фильма «Последний сеанс» Дарежана Омирбаева пройдет на юбилейном 75-м фестивале в Локарно (Швейцария), который состоится в первой половине августа.

Локарно является знаковым фестивалем в судьбе казахстанского мэтра. В 1992 году «Кайрат» – первый полнометражный фильм Дарежана Омирбаева – получил здесь «Серебряного леопарда» и приз Fipresci Международной федерации кинокритиков.

По словам режиссера, вопреки наивному мнению обывателя, искусство и жизнь – это разные миры, между которыми непреодолимая пропасть.

– Где жизнь, там не бывает искусства, и наоборот, – говорит Дарежан Омирбаев. – Поэтому приходится делать непростой выбор, иногда в довольно юном возрасте. Наверное, именно об этом наш фильм – о трудной судьбе творческого человека, который должен быть готов нес­ти крест неизбежного одиночества. Страшная, но прекрасная участь! И никто ее не избежит.

Напомним: фестиваль в Локарно – один из самых значимых кинофорумов в Европе. Несмотря на то что он проходит в небольшом швейцарском городке италоязычного кантона Тичино, сюда ежегодно приезжает огромное количество кинозрителей, кинематографистов и кинообозревателей.

Фестиваль проводится сразу на десяти площадках и славится своими показами под открытым небом. Место проведения МКФ отличается живопис­ностью, и у гостей киносмотра есть возможность посмотреть фильмы прямо на берегу озера Лаго Маджоре, окруженного предгорьями Альп.