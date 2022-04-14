Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня

Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня, сообщает The Guardian со ссылкой на ежемесячный отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Согласно этому документу, стоимость продуктов питания увеличилась на треть по сравнению с тем же прошлогодним периодом.

Российско-украинский конфликт подорвал ситуацию в Черноморском регионе, где производится более четверти всех объемов мирового экспорта пшеницы. В результате цены на зерновые за последний месяц увеличились на 17%. Российский экспорт замедлился из-за финансовых и транспортных проблем. Мировые цены на кукурузу поднялись на 19,1%, достигнув рекорд­но высокого уровня наряду с ценами на ячмень и сорго.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация заявила: эти проблемы, вероятно, сохранятся, что приведет к росту цен, снижению запасов и неопределенности на рынке пшеницы в будущем.