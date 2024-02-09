Многодетная мама родила тройню в Алматинской области

В Жамбылском районе на свет появилась тройня: две девочки и один мальчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Алматинской области

Многодетная 33 летняя мама уже на раннем сроке знала, что носит под сердцем сразу троих детей. Малыши родились чуть раньше срока, на 32-й неделе. Врачи взяли ее на плановое кесарево сечение.

- Дети родились с весом 2170, 1490, 1900 грамм. В первые дни их состояние было тяжелое, они находились на аппарате искусственной вентиляции легких. Под присмотром врачей и медсестер за три недели каждый из новорождённых набирал массу от 300 до 700 граммов, - говорит акушер Гульжахан Сыздыковна.

Счастливые родители Шолпан Мамашева и Жаркын Баглаев уже подобрали имена своим девочкам - Дилназ и Гульназ, а мальчика решили назвать в честь акима своего села Мынбаев Жамбыльского района - Темирлан.

- Я уже второй раз рожаю тройню. В 2020 году мои роды были естественные. Но мое состояние и состояние моих детей было крайне тяжелое, врачи смогли спасти лишь одного ребенка. В этот раз я тщательно подготовилась, выбрала квалифицированных врачей и заранее прошла все необходимые процедуры. На 32 неделе я поступила в родильный дом Алматинской многопрофильной клинической больницы, и мне провели плановое кесарево сечение. Малыши родились раньше срока, поэтому состояние было тяжелое. Но я доверилась врачам и ждала воссоединения с моими ангелочками. Вот уже на третьей неделе после родов, я счастливая выписываюсь к своим детям. Я теперь мама восьмерых детей, - говорит Шолпан Мамашева.

К слову, за 2023 год в Алматинской области родилось 26 825 детей, из них 233 двойни и один раз на свет появилась тройня.

Напомним, что ранее в Астане женщина родила тройню после двойни.