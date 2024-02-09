Многодетная мама родила тройню в Алматинской области

В Жамбылском районе на свет появилась тройня: две девочки и один мальчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области
Многодетная 33 летняя мама уже на раннем сроке знала, что носит под сердцем сразу троих детей. Малыши родились чуть раньше срока, на 32-й неделе. Врачи взяли ее на плановое кесарево сечение.
- Дети родились с весом 2170, 1490, 1900 грамм. В первые дни их состояние было тяжелое, они находились на аппарате искусственной вентиляции легких. Под присмотром врачей и медсестер за три недели каждый из новорождённых набирал массу от 300 до 700 граммов, - говорит акушер Гульжахан Сыздыковна.
Счастливые родители Шолпан Мамашева и Жаркын Баглаев уже подобрали имена своим девочкам - Дилназ и Гульназ, а мальчика решили назвать в честь акима своего села Мынбаев Жамбыльского района - Темирлан.
- Я уже второй раз рожаю тройню. В 2020 году мои роды были естественные. Но мое состояние и состояние моих детей было крайне тяжелое, врачи смогли спасти лишь одного ребенка. В этот раз я тщательно подготовилась, выбрала квалифицированных врачей и заранее прошла все необходимые процедуры. На 32 неделе я поступила в родильный дом Алматинской многопрофильной клинической больницы, и мне провели плановое кесарево сечение. Малыши родились раньше срока, поэтому состояние было тяжелое. Но я доверилась врачам и ждала воссоединения с моими ангелочками. Вот уже на третьей неделе после родов, я счастливая выписываюсь к своим детям. Я теперь мама восьмерых детей, - говорит Шолпан Мамашева.
К слову, за 2023 год в Алматинской области родилось 26 825 детей, из них 233 двойни и один раз на свет появилась тройня.
Напомним, что ранее в Астане женщина родила тройню после двойни.