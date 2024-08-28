Многомиллионные махинации выявлены в детсадах Мангистауской области

По результатам проверок были наложены штрафы на общую сумму свыше 100 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Органами прокуратуры Мангистауской области проводятся проверки дошкольных образовательных организаций. По завершенным проверкам возбуждены около 600 административных дел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал Генеральной прокуратуры Казахстана

В результате установлены нарушения в области санитарных норм, пожарной безопасности, трудового законодательства, образовательной и медицинской деятельности.

Также установлено, что 15 детскими садами (из них 3 государственных и 12 частных) причинен ущерб государству в размере 72,2 млн тенге.

В частности, 12 частных детских садов необоснованно получили 47 млн тенге из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали эти организации.

По этим случаям начато досудебное расследование по ст.190 Уголовного кодекса.

Кроме того, выявлены факты хищения денежных средств бухгалтерами 3-х государственных детских садов на сумму 25 млн тенге, по которым начаты 2 досудебных расследования по ст.189 УК (хищение).

Работа в данном направлении продолжается.