Множество лайков и комментариев набрал пост мальчика в социальных сетях с просьбой построить детскую площадку в его родном селе
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Асет Калымов, Алматинская область
Недавнее обращение юного жителя села Енбекши Талгарского района к чиновникам, опубликованное на одном из популярных Instagram-каналов, сразу стало вирусным и привлекло внимание местной общественности. Мальчик лет примерно десяти, имя которого, к сожалению, неизвестно, снял видеоролик, сопроводив его грустным рассказом об отсутствии детской игровой площадки в родном ауле.