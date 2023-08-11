Множество лайков и комментариев набрал пост мальчика в социальных сетях с просьбой построить детскую площадку в его родном селе

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Недавнее обращение юного жителя села Енбекши Талгарского района к чиновникам, опубликованное на одном из популярных Instagram-каналов, сразу стало вирусным и привлекло внимание местной общественности. Мальчик лет примерно десяти, имя которого, к сожалению, неизвестно, снял видеоролик, сопроводив его грустным рассказом об отсутствии детской игровой площадки в родном ауле.

фото из открытых источников

Взывая к власть имущим, ребенок заявил: «Вот заканчивается лето, а нам негде играть. Мы с друзьями слоняемся по селу, для детского досуга здесь нет никаких условий. Хотим съездить в Алматы, но до ближайшей автобусной остановки идти отсюда целых два километра. К тому же там трасса опасная, переходить ее страшно, очень быстро мчатся машины. И родители боятся отпускать нас в город».

Показав на видео сельский пустырь, паренек посетовал, что местной малышне приходится играть в пыли, грязи.

Мальчик рассказал также о своей мечте стать в будущем президентом страны, попросив сильных мира сего построить к тому времени в ауле игровую площадку и создать удобный автобусный маршрут между городом и селом.

Пользователи соцсетей оставили множество восторженных комментариев под обращением юнца. По их словам, Енбекши – не единственное село в Алматинской области, где не созданы не только условия для детского досуга, но нет и дорог, питьевой воды, других элементарных благ цивилизации. Более того, взрослые боятся теперь отправлять своих чад в летние лагеря, где чуть ли не каждый день выявляют вопиющие нарушения санитарных норм, не обеспечена безопасность ребят.

«Пусть сбудется мечта этого чудесного, милого мальчика – стать президентом! – пожелали комментаторы. – Акимам не мешало бы построить в этом селе современное футбольное поле с газоном и беговой дорожкой».

Впрочем, реакция местных властей не заставила себя долго ждать. Тут же, под обращением мальчика, появился пост акимата Кендалинского сельского округа о том, что массив «Новостройка» в селе Енбекши начал застраиваться с 2016 года. Проводится ремонт дорог, на месте старой школы планируется обустроить детскую игровую площадку.

В свою очередь аким Талгарского района Танат Айдарбеков сообщил, что ранее для ознакомления с ситуацией село Енбекши посетили специалисты районного отдела ЖКХ. Как заверил чиновник, в нынешнем году на средства спонсоров будет построена детская игровая площадка, еще три таких же объекта запланированы на следующий год. Кроме того, аким села в ближайшее время проведет встречу с родительской общественностью.

Поздравив мальчика с хорошей новостью, жители Алматинской области теперь хотят перенять его опыт по решению актуальных проблем посредством опубликования резонансных видеороликов в социальных сетях.

#мальчик #соцсети #Алматинская область #детская площадка #просьба #Енбекши

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