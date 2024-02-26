Мобильное приложение Halyq Tumary презентовали в Павлодарской области

Теперь жители региона смогут сообщать о правонарушениях в уполномоченные органы через мобильное приложение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

Фото: пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

По информации ведомства, в рамках реализации пилотного проекта Аксу Тумары прокуратурой Павлодарской области в Аксу презентовано мобильное приложение Halyq Tumary, которое позволяет гражданам незамедлительно информировать уполномоченные органы о правонарушениях.

Основной задачей проекта является снижение преступности, активное вовлечение населения в профилактику правонарушений и формирование в обществе «нулевой терпимости» к ним.

— В целях реализации принципа «слышащего государства» контроль за рассмотрением сигналов жителей предложено также осуществлять депутатам маслихата. Прокуроры совместно с разработчиками ознакомили заинтересованных о технических возможностях приложения, апробировали его в тестовом режиме. Для наиболее активных пользователей предусмотрена бонусная система поощрения, — прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что после завершения тестовой работы и анализа полученных результатов, приложение планируется внедрить в других регионах области.