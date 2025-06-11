С начала года передвижной медицинский комплекс, функционирующий при Алматинской региональной многопрофильной клинике, обследовал 5 350 жителей сел Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Алматинской области

Обследования осуществляются бесплатно в рамках проекта «QH Денсаулық жолы», направленного на своевременное проведение онкологического скрининга и профилактического осмотра населения в отдаленных регионах страны. При поддержке областного управления здравоохранения состоялось шесть выездов в Талгарский, Жамбылский, Енбекшиказахский, Карасайский и Илийский районы.

В результате диагностировано 8 случаев онкологических заболеваний, у 123 пациентов выявлены подозрения на злокачественные новообразования, зафиксировано 156 случаев предраковых состояний.

По словам директора Алматинской региональной многопрофильной клиники Саяхата Олжаева, мобильные комплексы позволяют проводить высокоточную диагностику непосредственно на месте, исключая необходимость затратных поездок в городские медицинские учреждения. Это особенно актуально для отдаленных аулов, где ограничен доступ к специализированным медицинским услугам.

Передвижной комплекс оснащен цифровым маммографическим оборудованием, ультразвуковой системой экспертного уровня и компьютерным томографом.

– Ранняя диагностика является ключевым фактором в успешном лечении пациентов. Благодаря работе мобильных комплексов мы становимся на шаг ближе к достижению стратегической цели – снижению смертности от онкологических заболеваний и улучшению качества жизни населения, – подчеркнул Саяхат Олжаев.

До конца июня передвижной медицинский комплекс осуществит выезды в села Ушконыр и Иргели Карасайского района, Ава и Кетпен Уйгурского района. Сельчанам, желающим пройти медосмотр, необходимо иметь при себе удостоверение личности.